Vaca vai parar em telhado de casa após enchente no Rio Grande do Sul; vídeo

Após as enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul, uma vaca foi parar em cima do telhado de uma casa em Estrela, no Vale do Taquari, na última quarta-feira (6). A situação inusitada ocorreu após a região sofrer pela cheia do Rio Taquari, causada pela passagem de um ciclone na segunda-feira (4). Veja o vídeo:

Segundo o dono do animal, a vaca estava no bairro das Indústrias, cerca de 3 km de distância do local onde ela foi encontrada. Com a forte correnteza, o animal foi arrastado até a parte de cima da casa, onde ficou presa.

De acordo a prefeitura da cidade, o animal permaneceu no telhado até a tarde de quinta-feira (7). A administração municipal disse ainda que seria necessário um guincho para remover o bovino de cima da residência em segurança. No entanto, o animal caiu após o telhado ceder, mas não se machucou.

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros não conseguiram enviar de imediato um caminhão guincho até o local para efeturar o resgate, pois estão realizando atendimentos em outras áreas afetadas pelo ciclone. Além disso, as autoridades estão com dificuldades de acesso em algumas regiões devido as ruas ainda estarem bloqueadas por conta dos destroços.

O ciclone

Até o momento, 42 pessoas morreram após a passagem de um ciclone extratropical, que iniciou na segunda-feira (4) e afetou 79 cidades. Em Estrela, 600 pessoas estão desabrigadas devido aos estragos causados pela passagem do evento natural.

As forças de segurança do RS resgataram, até o momento, 2.275 pessoas, mas 2.504 seguem sem abrigo, e outras 3.575 estão desalojadas

De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, nove pessoas do município de Muçum ainda seguem desaparecidas. A cidade também é a que mais registrou mortes: 14, no total. Em segundo lugar, está o município de Roca Sales, com um total de nove óbitos.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)