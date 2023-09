Após deixar 4 mortos, ciclone que se formou no RS deve se afastar do Brasil nesta terça

Quatro pessoas morreram na noite desta segunda-feira (4) após a formação de um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul. O Climatempo informou que o ciclone extratropical deve se afastar do Brasil nesta terça-feira (5), mas pontos altos das serras ainda podem ter rajadas em torno de 100 km/h, até o vento diminuir no decorrer da tarde.

Nesta segunda-feira, mais de 40 cidades gaúchas foram afetadas pelo ciclone, que começou a causar estragos ainda durante o dia, com fortes rajadas de ventos, aumento dos rios, pessoas desabrigadas, entre outros transtornos.

Em cinco cidades, há 215 desalojados, conforme informações divulgadas pela Defesa Civil do RS na noite desta segunda. Desse total, 90 são de Nova Bassano, cidade mais afetada.

Mortos

Entre as vítimas, estão duas pessoas que estavam em Ibiraiaras e ficaram presas dentro de um veículo. De acordo com a Defesa Civil, o carro foi levado pela correnteza enquanto elas tentavam atravessar um rio.

Em Passo Fundo, um homem recebeu uma descarga elétrica durante o temporal. Ele foi resgatado por familiares e chegou a ser levada para o Hospital Municipal Doutor César Santos, mas não resistiu.

A quarta vítima, também um homem, é de Mato Castelhano e faleceu após a caminhonete em que ele estava ser levada pela correnteza.