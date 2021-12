Farmacêutico surta e mata esposa e sogra a facadas

Um homem manteve a própria família refém por duas horas, na manhã desta quarta-feira (1º), em Sorocaba, interior de São Paulo. De acordo com vizinhos, ele teria surtado após um desentendimento com a esposa ocorrido durante a madrugada. Depois de uma discussão acalorada, ele começou atacar a mulher e a sogra com uma faca. Com informações do portal Correio de Carajás.

Foram os vizinhos que acionaram o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, por volta das 6h20, quando perceberam que o homem as mantinha reféns. A sogra do farmacêutico recebeu dez facadas e morreu no local. Já a esposa, que também foi gravemente ferida, ainda chegou a ser levada a um hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos.

Com a chegada do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) ao local, teve início uma negociação de quase duas horas, ao cabo das quais ele acabou se entrengando.

De acordo com vizinhos, uma criança estava na residência e foi retirada do local por outros parentes.