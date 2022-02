Homem mata a sogra a facadas após esposa pedir medida protetiva

Uma mulher de 51 anos levou três facadas na cabeça e uma na axila esquerda, nesta terça-feira (1º), na Quadra 2 do Setor de Indústrias Gráficas (SIG), no Distrito Federal. A mulher, que teve ainda alguns dedos decepados ao tentar se defender, não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime foi cometido pelo genro da vítima, por volta das 9h15. As informações são do Portal Metrópole.

Conforme apurado, antes do crime, a esposa do autor das facadas decidiu denunciar o companheiro e pediu medidas protetivas contra ele. Ao encontrar a sogra em um ponto de ônibus, o homem então, com raiva, passou a ameaça-la e esfaqueá-la.

Quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local, a vítima estava em parada cardíaca devido à hemorragia.