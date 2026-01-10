Suspeito de tráfico morre ao trocar tiros com a PM em Capitão Poço

Uma troca de tiros com a Polícia Militar resultou na morte de um suspeito de tráfico em Capitão Poço, no nordeste do Pará. A intervenção policial ocorreu na manhã de sexta-feira (9), na comunidade de Igarapé-Açu. A ação ocorreu após denúncias sobre um homem identificado como Hallisom Gomes De Sousa, suposto foragido da Justiça, que estaria armado e comercializando drogas em um imóvel da região. Durante a ação foram apreendidos uma arma de fogo, munições e 67 papelotes de maconha.

Conforme as informações policiais, por volta de 11h15min uma viatura realizava rondas e os agentes foram abordados por um morador que fez a denúncia. Diante das informações, duas viaturas foram até o local para averiguar a situação. De acordo com os agentes, ao chegarem ao local indicado, os policiais teriam sido recebidos a tiros por Halissom.

Houve acompanhamento ao suspeito e, após ele efetuar novos disparos contra a guarnição, os agentes revidaram e ocorreu a troca de tiros. Na situação, Halissom foi alvejado, ainda segundo a polícia. Logo depois foi feita a identificação do suspeito. A guarnição informou que teria tentado acionar atendimento de urgência de Capitão Poço, mas, diante da demora, o homem foi conduzido na viatura até o hospital da região. No entanto, ele não resistiu e evoluiu a óbito.

Com o suspeito, a polícia apreendeu um revólver calibre .22, com quatro munições intactas e três deflagradas; 67 papelotes de substância semelhante à maconha; e um aparelho celular Samsung. Todo o material apreendido foi apresentado na Delegacia de Polícia para os procedimentos legais cabíveis.

Em nota, A Polícia Civil confirmou que um homem morreu após trocar tiros com uma guarnição da Polícia Militar. "O suspeito foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele foram apreendidos um revólver com munições deflagradas, papelotes de substância análoga à maconha e um aparelho celular. A Delegacia de Capitão Poço apura as circunstâncias do caso", comunicou.