Motociclista morre ao colidir em caminhão parado em Parauapebas

Jucivalber Monteiro, de 54 anos, morreu ao colidir a moto que conduzia com um caminhão parado na madrugada deste sábado (2/12) em Parauapebas, no sudeste do Pará. O caso aconteceu por volta das 2h na estrada que dá acesso ao bairro Vila Rica, sentido Faruk Salmén.

Segundo o portal Correio de Carajás, a Polícia Militar não conseguiu informações precisas sobre o que teria provocado o acidente. Algumas testemunhas relatam que um carro teria passado instantes antes, supostamente fazendo com que o motociclista perdesse o controle. Outras versões apontam que ele poderia estar alcoolizado, o que teria levado à perda de controle da direção. Porém, nenhuma dessas possibilidades foi confirmada pelas autoridades.

Ainda conforme o Correio, o impacto foi tão violento que arrancou o para-choque do caminhão e destruiu completamente a dianteira da moto. Até o celular da vítima ficou deformado.

A PM e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e constataram que Jucivalber morreu na hora. Ele apresentava sinais de um provável trauma grave no pescoço, mas apenas a perícia poderá confirmar a causa exata da morte.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.