Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Motociclista morre ao colidir em caminhão parado em Parauapebas

O caso aconteceu por volta das 2h deste sábado (6/12) na estrada que dá acesso ao bairro Vila Rica, sentido Faruk Salmén

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o corpo da vítima no chão da via e próximo ao caminhão com o qual colidiu. (Foto: Reprodução | Correio de Carajás)

Jucivalber Monteiro, de 54 anos, morreu ao colidir a moto que conduzia com um caminhão parado na madrugada deste sábado (2/12) em Parauapebas, no sudeste do Pará. O caso aconteceu por volta das 2h na estrada que dá acesso ao bairro Vila Rica, sentido Faruk Salmén.

Segundo o portal Correio de Carajás, a Polícia Militar não conseguiu informações precisas sobre o que teria provocado o acidente.  Algumas testemunhas relatam que um carro teria passado instantes antes, supostamente fazendo com que o motociclista perdesse o controle. Outras versões apontam que ele poderia estar alcoolizado, o que teria levado à perda de controle da direção. Porém, nenhuma dessas possibilidades foi confirmada pelas autoridades.

Ainda conforme o Correio, o impacto foi tão violento que arrancou o para-choque do caminhão e destruiu completamente a dianteira da moto. Até o celular da vítima ficou deformado.

A PM e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e constataram que Jucivalber morreu na hora. Ele apresentava sinais de um provável trauma grave no pescoço, mas apenas a perícia poderá confirmar a causa exata da morte.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

motociclista

morre ao colidir

caminhão parado

parauapebas

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Sefa apreende 960 garrafas de bebidas e peças automotivas no sudeste do Pará

Ações ocorreram nos postos fiscais de São Geraldo do Araguaia e Marabá durante operações de rotina

06.12.25 21h59

POLÍCIA

Polícia Civil incinera 130 kg de maconha apreendida em São Domingos do Araguaia

Droga havia sido recolhida em diversas operações e foi destruída em uma fábrica de cerâmica do município

06.12.25 21h21

POLÍCIA

Corpo encontrado no rio Moju pode ser de motorista desaparecido em balsa de Barcarena

Polícia Civil recebeu o chamado e se deslocou até o local na busca de identificar a vítima

06.12.25 20h13

POLÍCIA

Suspeito de importunação sexual é preso em estabelecimento comercial em Parauapebas

Duas funcionários de um estabelecimento relataram que um cliente enviava mensagens de teor sexual

06.12.25 19h25

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Caminhoneiro é morto a tiros em posto de combustíveis na BR-316; suspeito é preso após fuga

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime, que, segundo a PM, tem indícios de motivação passional

04.12.25 19h36

POLÍCIA

Operação prende três pessoas por descartarem lixo em canal de Belém

A ação faz parte do programa "Belém em Ordem" e já soma mais de 50 prisões por essa infração na capital.

05.12.25 16h34

POLÍCIA

Corpo encontrado no rio Moju pode ser de motorista desaparecido em balsa de Barcarena

Polícia Civil recebeu o chamado e se deslocou até o local na busca de identificar a vítima

06.12.25 20h13

FEMINICIDIO

Militar da guarda presidencial de Lula mata e incendeia corpo de cabo do Exército

O soldado do Exército Brasileiro confessou ter matado a cabo Maria de Lourdes Freire Matos, 25 anos, na sexta-feira (5/12)

06.12.25 16h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda