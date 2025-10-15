Batida entre caminhões mata criança e emociona socorristas

Uma criança de 6 anos morreu após um grave acidente envolvendo dois caminhões na manhã desta quarta-feira (15), em Curitiba, no Paraná. Ela estava na cabine de um dos veículos, acompanhada do pai, quando o caminhão colidiu na traseira de outro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão foi registrada em um momento de trânsito parado na via. A força do impacto destruiu completamente a cabine do caminhão onde a criança estava.

Equipe tentou reanimação, mas menina morreu no local

De acordo com os socorristas, a vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu, mesmo após tentativas de reanimação. A comoção da equipe foi registrada em vídeo, que mostra os profissionais emocionados após confirmarem a morte da criança.

O pai da criança, que saiu ileso do acidente, foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento psicossocial. “Tudo indica que o trânsito estava parado e acabou havendo essa colisão traseira. Foi uma colisão bem forte, com uma destruição total da cabine do caminhão”, informou o sargento Batista, do Corpo de Bombeiros.