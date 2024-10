Círio 2024: Voluntários da Cruz Vermelha fazem a diferença no atendimento a devotos

O Círio de Nazaré exige muito dos devotos de Nossa Senhora. Com as procissões longas e cheias de pessoas, muitos fiéis acabam passando mal, e é nesse momento que voluntários da Cruz Vermelha fazem a diferença no atendimento a esses devotos.

Em todo o percurso da grande procissão do Círio de Nazaré, a Cruz Vermelha montou 24 postos de atendimento para prestar os primeiros socorros à população.

Neste domingo (13), a equipe de O Liberal que faz a cobertura do Círio flagrou um atendimento a um promesseiro que passou mal durante o trajeto. Além de ficarem in loco nos postos montados, os voluntários também circulam no meio da multidão para identificar melhor as pessoas que precisam de ajuda.

Socorristas conseguem atender no meio da procissão (Igor Mota / O Liberal)

Com o "mar de gente" que toma conta das ruas de Belém, os socorristas conseguem fazer um trabalho de ajuda humanitária muito coordenado e eficiente, levando os pacientes até os postos de atendimento de forma segura.