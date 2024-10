Cruz Vermelha monta 24 postos de atendimento para atender romeiros durante o Círio; veja os locais

A Cruz Vermelha montou 24 postos de atendimento ao longo do percurso, desde a Praça Santuário até a Igreja da Sé, com o objetivo de oferecer primeiros socorros e apoio humanitário à população paraense durante toda a procissão do Círio de Nazaré. Para consultar os endereços e verificar em tempo real a localização dos postos, clique em “Mapa dos Postos” e acompanhe online.

Acompanhe a transmissão do Círio 2024 ao vivo.

Confira os endereços e horários de funcionamento dos postos:

Museu da Assembleia de Deus

Endereço: Av. Gov. Magalhães Barata, 53

Círio: 7h

Instituto de Artes do Pará (IAP)

Endereço: Praça Justo Chermont, 236

Círio: 7h00

Praça Santuário

Endereço: Praça Santuário

Círio: 7h00

Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (CODEC)

Endereço: Av. Nª Sra. de Nazaré, 1297

Círio: 7h00

Estacionamento do Largo do Redondo

Endereço: Av. N° Sra. de Nazaré, 671-765

Círio: 7h00

CODEM

Endereço: Av. N° Sra. de Nazaré, 708

Círio: 7h00

Estacionamento Do lphan

Endereço: Av. Gov. José Malcher, 474

Entrada: Beijamin Constant

Círio: 6h30

Sede Social do Paysandu

Endereço: Av. N° Sra. de Nazaré, 404

Círio: 6h30

Itrânsito

Endereço: Av. N° Sra. de Nazaré, 231

Círio: 6h00

Clube de Engenharia

Endereço: Av. N° Sra. de Nazaré, 272

Círio: 7h00

Igreja da Assembleia de Deus

Endereço: Av. N° Sra. de Nazaré, 177

Círio: 6h00

Estacionamento do Palacete Faciola

Endereço: Av. N° Sra. de Nazaré, 138

Entrada pela Tv. Doutor Moraes

Círio: 6h00

IEEP

Endereço: Av. Serzedelo Corrêa, 256

Entrada: Av. Serzedelo Corrêa

Círio: 5h00

Hotel Princesa Louçã

Endereço: Av. Pres. Vargas, 882

Entrada: Rua Carlos Gomes

Círio: 5h00

Instituto de Ciências de Arte (ICA)

Endereço: AV. Presidente Vargas, S/N

Praça da República

Círio: 5h00

Garagem da Sespa

Endereço: Av. Presidente Vargas, 513

Entrada: Rua Aristides Lobo

Círio: 5h00

Correios – Agência Central

Endereço: Av.Presidente Vargas, 498

Entrada: Rua Ó de Almeida

Círio: 5h00

Banpará

Endereço: Av.Presidente Vargas, 251

Entrada: Rua 28 de Setembro

Círio: 4h30

Banco do Brasil

Endereço: Av. Presidente Vargas, 248

Entrada: Rua Santo Antônio

Círio: 4h30

Boulevard da Gastronomia (Instituto Arraial do Pavulagem)

Endereço: Campina

Círio: 4h

Caixa Econômica Federal

Endereço: Av.Presidente Vargas,121

Entrada pela rua Gaspar Viana

Círio: 4h30

Companhia Docas do Pará (CDP)

Endereço: Av.Marechal Hermes, 3

Círio: 4h

Alfândega

Endereço: Entre Castilhos França e rua Gaspar Viana. Esquina Com a Loja Globo Esporte, lateral com a Igreja das Mercês, 23

Círio: 4h

Casa das Janelas

Endereço: R.Siqueira Mendes

Círio: 4h

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)