Enem 2025: saiba horários e o que é permitido levar no dia de prova; confira orientações

Estudantes de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, farão neste domingo, 30, o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025. O adiamento em relação ao restante do país foi devido à realização da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), em Belém.

São 95.784 inscritos, destes 21.775 são concluintes do ensino médio. A capital paraense é a que concentra o maior número de participantes, com 69.647. Em seguida, está Ananindeua, com 22.183. E Marituba registra 3.954.

Os dados são do Painel do Enem, disponível no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela realização do exame.

Neste primeiro dia de axeme, os estudantes da aplicação excepcional do Enem 2025 resolverão 90 questões de múltipla escolha, sendo 45 de linguagens (língua portuguesa, literatura, língua estrangeira – inglês ou espanhol, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação) e ciências humanas e suas tecnologias (história, geografia, filosofia e sociologia), além de redação dissertativa-argumentativa.

ORIENTAÇÕES

Cartão de Confirmação - Para fazer a prova Enem 2025, o participante deve apresentar um documento de identificação original com foto, emitido por órgãos oficiais, nas versões física ou digital, conforme especificado no edital público. Apesar de não ser obrigatório, o Inep recomenda levar impresso, também, o Cartão de Confirmação de Inscrição, nos dois dias de exame para facilitar as consultas às informações.

Horário - Neste primeiro dia, os portões são abertos às 12h e fechados às 13h, no horário de Brasília. As provas terão duração de 5 horas e 30 minutos: começam às 13h30 e se encerram às 19h. O fuso horário de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, é o mesmo do de Brasília.

O que levar - A prova deve ser respondida apenas com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, que deverá ser levada pelo candidato.