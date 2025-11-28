Capa Jornal Amazônia
Enem 2025: mais de 1,3 mil agentes vão reforçar a segurança da prova em Belém, Ananindeua e Marituba

Os três municípios têm 191.568 inscritos, conforme dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo certame

O Liberal
fonte

Monitoramento de segurança em Belém (Foto: Marcelo Lelis | Agência Pará)

Para este domingo (30.11), 1.372 agentes vão reforçar a segurança do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em 202 locais de provas nos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba. Eles atuam na escolta de malotes, trânsito e na preservação da ordem a partir da estratégia do Sistema de Segurança Pública do Pará, sob a coordenação da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

A Operação Enem 2025 este ano foi dividida em duas fases, devido à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém. Com coordenação nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), os três municípios têm 191.568 inscritos, conforme dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo certame.

Para acompanhar a movimentação dos malotes, dos inscritos e minimizar possíveis ocorrências, a Segurança Pública no Pará utilizará a estrutura do Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICC), na Avenida Almirante Barroso, Bairro do Marco. No Centro estarão reunidas todas as forças, além de órgãos federais e municipais que trocam informações visando ao bom andamento do Enem, informa o titular da Segup, Ualame Machado.

Segundo ele, “nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, no próximos dois domingos, serão aplicadas as provas do Enem para os residentes de Belém, Ananindeua e Marituba. A aplicação das provas nessas cidades foi adiada devido à realização da COP 30 (conferência mundial sobre mudanças climáticas, realizada de 10 a 21 de novembro na capital paraense). Nesta edição, estamos mobilizando aproximadamente 1.400 agentes de segurança pública para garantir a segurança e o bom andamento do Exame, atendendo aos mais de 190 mil inscritos nos três municípios. O Centro Integrado de Comando e Controle funcionará na sede da Segup, com o objetivo de monitorar todas as etapas da operação. A logística das provas terá início nas primeiras horas da manhã, com a distribuição dos cadernos de questões em todos os locais de aplicação. Ao final do Exame, será realizada a logística reversa, com o recolhimento dos malotes para posterior correção. Esta operação segue o mesmo padrão das edições anteriores do Enem. Já fizemos o Enem em 86 cidades do interior do Estado ainda no mês de novembro, e agora chegou a vez de Belém, Ananindeua e Marituba”.

Operação Enem

Os portões nos locais de provas serão abertos a partir das 12h, e o fechamento será às 13h. As atividades de segurança iniciarão às 6h nos dias de Exame, com a logística de escolta das provas, feita pela Polícia Militar do Pará.

A PM monitora o trajeto dos malotes das provas até os locais onde serão aplicadas. Nos dois dias de provas (30 de novembro e 7 de dezembro), as atividades contarão com 1.372 agentes de segurança, 166 viaturas quatro rodas, 12 viaturas Auto Bomba Tanque de combate a incêndios, oito viaturas Auto Busca e Salvamento (ABS), 12 unidades de Resgate (UR) e oito motocicletas.

Videomonitoramento

Nos dias de Exame, a movimentação nos locais de provas contará com monitoramento das câmeras de segurança instaladas na Região Metropolitana de Belém, além dos totens de segurança pública. As imagens são monitoradas a partir do Centro Integrado de Comando e Controle e Centro Integrado de Operações (CIOp - 190). Este último garantirá o reforço também para o atendimento de chamadas de urgência e emergência. A previsão de término de toda a operação é às 23h, quando as provas serão coletadas e redirecionadas às centrais, e dali encaminhadas ao local de correção, no Estado de São Paulo.

Integração

As ações de segurança serão desenvolvidas, de forma integrada, por representantes da Segup, via Grupamentos Aéreo (Graesp) e Fluvial (GFlu) de Segurança Pública, Centro Integrado de Operações,  Polícias Civil, Militar e Científica, Departamento de Trânsito do Estado (Detran), Guardas Municipais e órgãos de trânsito municipais, além da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), Correios, Exército, Equatorial (concessionária de energia elétrica) e o Inep.

