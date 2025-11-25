Furto de cabos na avenida Duque de Caxias continua prejudicando moradores de Belém

O furto de cabos no canteiro central da avenida Duque de Caxias continua causando problemas à população e chamando a atenção de quem passa pelo local. Muitos buracos podem ser vistos com cabos expostos e cortados, além de postes de energia sem lâmpadas ao longo de vários trechos da Av. Duque de Caxias, por exemplo, entre as travessas Estrella e Barão do Triunfo, no bairro do Marco, em Belém. Moradores da região denunciam o delito e pedem punição mais grave.

Os buracos cavados no chão do canteiro central estão localizados próximos aos postes de iluminação, que foram colocados durante a requalificação da avenida Duque de Caxias. Neles, identificam-se cabos com fiações cortadas e expostas.

A jornalista Christina Hayne pratica atividade física diariamente na avenida Duque de Caxias e relata que recorrentemente vê buracos com cabos para fora. “Me aborrece, porque a cidade ficou completamente transformada em virtude da COP 30, mas é uma pena que as pessoas não tenham consideração em manter a nossa casa”, comenta.

O crime acontece, muitas vezes, na frente de pessoas que estão transitando. Christina Hayne conta que flagrou uma pessoa tentando furtar cabos. “Passando de carro, à noite, já tentei abordar duas situações de furto e consegui impedir. As pessoas saíram correndo”.

O professor aposentado Etevaldo Garcia destaca a insegurança gerada pela falta de iluminação que o furto causa. “Prejudicado é quem mora no local e está sujeito a ficar na escuridão”, afirma Etevaldo, que defende uma punição maior aos infratores. “Não tem uma punição grave. A partir do momento que eles se sentem livres e que tem comprador, a situação continua”, completa.

Foto: Thiago Gomes/O Liberal

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes à Guarda Municipal de Belém sobre as questões de segurança e à Secretária Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) acerca da regularização da iluminação nos postes públicos. Em ambos os casos, a Redação Integrada de O Liberal aguarda resposta.

Furto entre as travessas Humaitá e Antônio Baena

No dia 21 de outubro, um homem foi visto furtando cabos de energia no canteiro central da avenida Duque de Caxias, entre as travessas Humaitá e Antônio Baena, no bairro do Marco, em Belém. O inspetor Dimitri Cavalcante, da Guarda Municipal de Belém, esteve no local após ter sido acionado pela Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel), mas o suspeito fugiu.

Na ocasião, o inspetor explicou que os cabos furtados são vendidos em sucatarias, as quais, muitas vezes, não têm regulamentação e compram material roubado indiscriminadamente.

Furto de “sombrinhão”

Além dos cabos de energia, outro objeto foi registrado sendo furtado em um novo espaço de lazer de Belém. Um vídeo que circulou nas redes sociais neste mês de novembro mostra um homem furtando um dos “sombrinhões” instalados no Parque Linear da Nova Tamandaré, recém-inaugurado em Belém. As imagens registram o indivíduo desmontando a base da estrutura e levando o equipamento em uma bicicleta.