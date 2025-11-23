Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Movimento intenso marca manhã de domingo no Aeroporto de Belém após encerramento da COP 30

Apesar da grande quantidade de passageiros, o fluxo ocorria de forma organizada e sem transtornos

O Liberal
fonte

A concessionária que administra o aeroporto informou que mais de 72 mil passageiros iam passar pelo local. (Reprodução Bruna Machado)

O Aeroporto Internacional de Belém registrou grande movimento na manhã deste domingo (23), com o retorno dos participantes da COP 30, encerrada na capital paraense neste fim de semana. Apesar da grande quantidade de passageiros, o fluxo ocorria de forma organizada e sem transtornos.

A jornalista Bruna Machado, que esteve no terminal durante a manhã, relatou surpresa com o volume de pessoas embarcando, mas ressaltou que a movimentação seguia dentro da normalidade.


"Não vi nenhum tipo de transtorno, mesmo com a lotação. Achei interessante a quantidade de pessoas embarcando", afirmou.

De acordo com estimativa da Norte da Amazônia Airports (NOA), concessionária que administra o aeroporto, entre segunda-feira (19) e sábado (23) o terminal deve receber mais de 72 mil passageiros, considerando embarques, desembarques e conexões. No período, estão previstos 534 voos domésticos e internacionais.

O fluxo elevado reflete não apenas o retorno dos participantes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), mas também o aumento de viagens por conta do feriado da Consciência Negra, celebrado na quinta-feira (20).

Em comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram registrados 53 mil passageiros em 403 voos, a expectativa para este ano aponta crescimento de 36% na movimentação e 32% na oferta de voos.

Para atender à demanda extra, as companhias Azul e Gol programaram 131 voos adicionais, com rotas que incluem São Paulo (Congonhas e Guarulhos), Campinas, Rio de Janeiro (Galeão), Brasília, Fortaleza, Salvador, Santarém, Macapá, Manaus e Paramaribo, no Suriname.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Concuros

Pará deve abrir mais de 4 mil vagas em concursos públicos; veja quais são

Seleções incluem oportunidades na SEFA, Seduc, Polícia Científica e outros órgãos, com salários que chegam a R$ 16,6 mil

17.11.25 7h15

Conteúdo de Marca

Quem move Belém: o papel social do ônibus e as histórias de quem mais depende dele

Em Belém, mais de 600 mil pessoas utilizam o sistema de ônibus todos os dias

11.11.25 12h36

COP 30

ONG Mandí promove expedição pelo Rio Tucunduba durante a COP 30 em Belém

Ação destacou a importância das bacias hidrográficas urbanas e discutiu os desafios ambientais da capital paraense

10.11.25 16h05

PEGOU MAL

Agente de cruzeiro da COP reclama de preços de Belém e chama a cidade de 'fim do mundo'

A fala viralizou de forma negativa e gerou reação entre internautas paraenses, que defenderam a cidade e ironizaram a situação

06.11.25 8h59

MAIS LIDAS EM BELÉM

ACIDENTE

Estrangeira cai em bueiro em festa na ilha de Outeiro

Uma moça, que seria estrangeira, caiu no esgoto e foi resgatada com ajuda da população

22.11.25 19h44

BELÉM

Movimento intenso marca manhã de domingo no Aeroporto de Belém após encerramento da COP 30

Apesar da grande quantidade de passageiros, o fluxo ocorria de forma organizada e sem transtornos

23.11.25 12h29

EFEITO DA COP

Aeroporto Internacional de Belém registra longas filas na área de embarque neste domingo pós-COP

O acúmulo de viajantes e o intenso fluxo nos guichês de atendimento provocaram um tempo prolongado nos guichês das companhias aéreas durante a tarde deste domingo (23)

23.11.25 15h39

MEIO AMBIENTE

Sítio na Grande Belém é refúgio para animais silvestres resgatados do tráfico e maus-tratos

O espaço é, hoje, maior mantenedor de fauna silvestre credenciado pelo Ibama na região

23.11.25 11h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda