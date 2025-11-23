Movimento intenso marca manhã de domingo no Aeroporto de Belém após encerramento da COP 30

O Aeroporto Internacional de Belém registrou grande movimento na manhã deste domingo (23), com o retorno dos participantes da COP 30, encerrada na capital paraense neste fim de semana. Apesar da grande quantidade de passageiros, o fluxo ocorria de forma organizada e sem transtornos.

A jornalista Bruna Machado, que esteve no terminal durante a manhã, relatou surpresa com o volume de pessoas embarcando, mas ressaltou que a movimentação seguia dentro da normalidade.

"Não vi nenhum tipo de transtorno, mesmo com a lotação. Achei interessante a quantidade de pessoas embarcando", afirmou.

De acordo com estimativa da Norte da Amazônia Airports (NOA), concessionária que administra o aeroporto, entre segunda-feira (19) e sábado (23) o terminal deve receber mais de 72 mil passageiros, considerando embarques, desembarques e conexões. No período, estão previstos 534 voos domésticos e internacionais.

O fluxo elevado reflete não apenas o retorno dos participantes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), mas também o aumento de viagens por conta do feriado da Consciência Negra, celebrado na quinta-feira (20).

Em comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram registrados 53 mil passageiros em 403 voos, a expectativa para este ano aponta crescimento de 36% na movimentação e 32% na oferta de voos.

Para atender à demanda extra, as companhias Azul e Gol programaram 131 voos adicionais, com rotas que incluem São Paulo (Congonhas e Guarulhos), Campinas, Rio de Janeiro (Galeão), Brasília, Fortaleza, Salvador, Santarém, Macapá, Manaus e Paramaribo, no Suriname.