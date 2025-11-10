ONG Mandí promove expedição pelo Rio Tucunduba durante a COP 30 em Belém

A Organização Não Governamental (ONG) Mandí realizou no último sábado (8) uma edição especial da Expedição pelos Rios Urbanos, atividade que marcou o início das ações da organização durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém. A iniciativa teve como objetivo estimular o olhar crítico sobre a preservação das bacias hidrográficas urbanas e promover o debate sobre a relação entre águas e cidades.

A expedição percorreu o trajeto do Rio Tucunduba, passando por quatro pontos específicos, da nascente à foz, e contou com a participação de representantes da ONU-Habitat, da Anistia Internacional.

De acordo com a diretora-presidente da ONG, Camila Magalhães, o evento foi uma oportunidade para ampliar o diálogo sobre sustentabilidade na Amazônia.

“Num momento como esse, em que os olhos do mundo se voltam à Amazônia, enxergamos uma oportunidade para contribuir para o debate climático a partir do nosso território, mostrar para quem chega as questões da parte urbana da Amazônia e os processos que a atravessam, como o direito à água e ao saneamento básico”, afirmou.

Visita à nascente do Tucunduba

Visita à nascente preservada do Rio Tucunduba. (Foto: Divulgação)

Um dos destaques da programação foi a visita à nascente preservada do Rio Tucunduba, localizada em uma propriedade privada na capital paraense. O espaço abriga um lago com cerca de 80 mil litros de água doce, mantido pelo proprietário como forma de valorização e cuidado ambiental.

Durante a atividade, os participantes foram convidados a reconhecer o rio como parte do tecido vivo da cidade e refletir sobre os impactos das intervenções urbanas, como a concretagem dos canais.

“No centro, embelezamento e valorização; aqui, contenção e apagamento. O que está em jogo é quem tem direito à cidade e a um ambiente digno. Esse é o tal racismo ambiental que molda os espaços urbanos em nossas cidades”, completou Camila Magalhães.

Educação ambiental e inclusão

A Expedição pelos Rios Urbanos é uma vivência educativa e sensorial que combina observação, diálogo e valorização dos saberes locais. O Rio Tucunduba percorre cinco bairros de Belém e impacta cerca de 256 mil pessoas, evidenciando a importância de pensar políticas públicas que unam preservação ambiental e inclusão social.

A ação reforçou o papel de Belém como um laboratório de soluções climáticas durante a COP 30 e destacou a necessidade de integrar as comunidades urbanas amazônicas às discussões globais sobre o futuro das cidades e da água.

O que é a ONG Mandí

A Mandí é uma organização da sociedade civil liderada por mulheres amazônidas e com sede em Belém. Atua nas áreas de saneamento básico e adaptação climática, com o objetivo de garantir acesso à água, justiça social e cidades mais resilientes na Amazônia Legal.

Com quase dez anos de atuação e três participações nas Conferências do Clima da ONU, a ONG desenvolve projetos voltados à educação ambiental, mobilização popular e incidência política, sendo reconhecida por parcerias locais, nacionais e internacionais. Durante a COP 30, participa como organização observadora, com ações nas Zonas Azul e Verde e em eventos paralelos.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)