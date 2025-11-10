Capa Jornal Amazônia
Deputada indígena reforça importância de escolas climáticas

Na zona azul da COP 30, Célia Xakriabá (PSOL-MG) fez um discurso potente que relacionou a crise climática ao cotidiano da população e às desigualdades sociais

Eva Pires com colaboração de Tarso Sarraf
fonte

Célia Xakriabá (PSOL-MG) na COP 30 (Foto: Tarso Sarraf | O Liberal)

Durante a COP 30, a deputada federal Célia Xakriabá (PSOL-MG) fez um discurso potente que relacionou a crise climática ao cotidiano da população e às desigualdades sociais. ”. Segundo ela, o Brasil precisa investir na educação para enfrentar o colapso ambiental. “Se nós não pensarmos em investir em escolas climáticas — e no Brasil não existe nenhuma — continuaremos despreparados”, disse. 

Célia usou uma metáfora marcante para alertar sobre a urgência da ação climática: “A crise climática vai ser uma grande saída de emergência. A deputada explicou que há um projeto de lei em tramitação que reconhece territórios indígenas, comunidades tradicionais e apanhadoras de caranguejo no Marajó como soluções climáticas, valorizando o conhecimento ancestral desses povos.

Encerrando sua fala, Célia destacou o papel da natureza como fonte de aprendizado e anunciou o lançamento de um livro e artigo em parceria com o deputado Felipe Fiuza. “A floresta também é escola, e a terra é a primeira professora, a mais antiga da humanidade”, declarou.

