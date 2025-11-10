Caravana Iaraçu atraca em Belém e promove ciência e debates sobre o clima; veja a programação
O público terá acesso a seminários, debates, exposições e outras atividades sobre o meio ambiente
Após sair do Amazonas, a Caravana Fluvial Científica e Intercultural Iaraçu atracou no porto da Universidade Federal do Pará (UFPA), em Belém, representando a cooperação científica ambiental entre Brasil e França. A iniciativa realizará atividades científicas e formativas voltadas às mudanças climáticas e à proteção do meio ambiente entre os dias 10 e 17 de novembro, na UFPA. A programação é aberta ao público e pode ser acessada no perfil do Instagram do IRD.
A embarcação saiu de Manaus no dia 28 de outubro e chegou no dia 4 de novembro a Belém. No percurso, a caravana parou em cidades como Itacoatiara, Parintins, Óbidos, Santarém, Monte Alegre, Almeirim, Gurupá e Breves. O projeto visitou comunidades ribeirinhas para fortalecer o diálogo entre ciência e comunidades tradicionais, além de coletar dados ao longo do percurso.
O objetivo da caravana é promover o desenvolvimento de tecnologias e de pesquisas científicas sobre as mudanças climáticas, com o intuito de fornecer conhecimentos úteis para a comunidade científica e à população. Dessa forma, são realizadas conexões e parcerias com pesquisadores e organizações para intensificar as pesquisas e inovações tecnológicas.
“Aqui estamos tendo a possibilidade de compartilhar o conhecimento, fazer contatos, estabelecer conexões e trazer visibilidade para a comunidade científica franco-brasileira”, relata a professora e pesquisadora Lucilene Bandeira.
O projeto é promovido pelo Instituto Francês de Pesquisa para o Desenvolvimento (IRD), em parceria com a Embaixada da França no Brasil, o Centro Franco-Brasileiro da Biodiversidade Amazônica (CFBBA), a Universidade Federal do Pará (UFPA), a Universidade Federal do Amazonas (Ufam), o CNPq, a Capes e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).
A equipe é formada por pesquisadores, professores, autoridades e representantes de organizações da sociedade civil que estão dispostos a promover o debate sobre a defesa das florestas tropicais e o enfrentamento das mudanças climáticas. Durante a estadia em Belém, dezenas de pessoas participam do projeto, sendo cerca de 50 fixas, além de grupos de pesquisadores que atuam de forma temporária, segundo Lucilene Bandeira.
Programação
A iniciativa promove várias atividades que serão realizadas durante a COP 30 entre os dias 10 e 17 de novembro, exceto nos dias 15 e 16 de novembro. Os interessados terão acesso a seminários, debates, exposições e outras ações sobre mudanças climáticas e meio ambiente. A programação será realizada dentro do barco e em salas espalhadas pela UFPA. Confira a programação completa:
Segunda-feira, 10 de novembro
- OCARA em rede Amazônia
Horário: 9h – 13h
Local: Barco Iaraçu (espaço BAR, UFPA)
- Assinatura do acordo de cooperação ANA/IRD/SGB
Horário: 10h30
Local: Barco Iaraçu (espaço BAR, UFPA)
- Diversificação produtiva das populações tradicionais da Amazônia: exemplo do açaí e da criação de abelhas para maior resiliência climática
Horário: 14h – 16h
Local: UFPA, Bloco G Internacional, Sala 2
- Hidrologia do Espaço
Horário: 15h – 16h
Local: Barco Iaraçu (espaço restaurante, UFPA)
- Crise climática: qual o futuro dos rios no mundo?
Horário: 16h – 18h
Local: Barco Iaraçu (espaço BAR, UFPA)
Terça-feira, 11 de novembro
- Exposição Terra-Mar
Horário: 8h – 12h
Local: Barco Iaraçu (espaço BAR, UFPA)
- Redes Amazônicas: a Amazônia como uma vasta teia de relações
Horário: 9h – 12h
Local: Barco Iaraçu (espaço restaurante, UFPA)
- Seminário Arbovirose e populações amazônicas: preparação e resposta
Horário: 10h – 13h
Local: UFPA, Bloco G Internacional, Sala 2
- Direito internacional ambiental
Horário: 10h – 13h
Local: UFPA, Bloco J, Sala J1
- Transição ecológica e justiça ambiental: interlocução de saberes
Horário: 14h – 16h
Local: UFPA, Bloco G Internacional, Sala 2
- Construindo de uma maneira diferente: a Guiana Francesa, fonte de materiais sustentáveis
Horário: 14h – 16h
Local: Barco Iaraçu (espaço BAR, UFPA)
- Bioeconomia amazônica
Horário: 16h – 17h30
Local: Barco Iaraçu (espaço restaurante, UFPA)
Quarta-feira, 12 de novembro
- Mesa-redonda sobre ciência, tecnologia e bioeconomia
Horário: 8h30 – 9h30
Local: Barco Iaraçu (espaço restaurante, UFPA)
- Por uma ética da pesquisa transformadora: dez anos de cooperação franco-brasileira na Amazônia
Horário: 10h – 11h30
Local: NAEA/UFPA
- Projeto Diagnóstico e Apoio ao Artesanato Indígena Potiguara: resultados parciais
Horário: 10h – 11h30
Local: Barco Iaraçu (espaço restaurante, UFPA)
- Formar, compreender, agir: a educação no centro da transição climática
Horário: 10h30 – 12h
Local: Barco Iaraçu (espaço BAR, UFPA)
- Lançamento do Atlas cidadão: consolidando a agricultura familiar do Planalto Santareno
Horário: 11h30 – 13h
Local: NAEA/UFPA
- Do digital ao local: participação cidadã e políticas climáticas
Horário: 13h – 15h
Local: UFPA, Bloco G Internacional, Sala 5
- Um só mundo, uma só saúde: territórios e saberes diante das epidemias
Horário: 14h – 16h
Local: UFPA, Bloco I, Sala I1
- Enfrentando as mudanças climáticas e a degradação ambiental em territórios fronteiriços
Horário: 14h – 18h
Local: UFPA, Bloco J, Sala J1
- Ameaça das arboviroses
Horário: 15h30 – 17h
Local: UFPA, Bloco G Internacional, Sala 2
Quinta-feira, 13 de novembro
- Enfrentando as mudanças climáticas e a degradação ambiental em territórios fronteiriços
Horário: 8h – 12h
Local: UFPA, Bloco J, Sala J1
- Olhares cruzados sobre o açaí: Guiana Francesa e Pará
Horário: 9h – 11h30
Local: Barco Iaraçu (espaço restaurante, UFPA)
- Sessão de jogo “Palmeira Babaçu”
Horário: 9h – 12h
Local: Barco Iaraçu (espaço BAR, UFPA)
- Documentos históricos e conflitos socio-territoriais na Amazônia
Horário: 9h30 – 12h30
Local: UFPA, Bloco G Internacional, Sala 2
- Projeção do filme “Biodiversidade e sociedades na Amazônia contemporânea”
Horário: 13h30 – 15h
Local: Barco Iaraçu (espaço BAR, UFPA)
- Exibição do documentário “O mundo que ainda não foi”
Horário: 14h – 15h30
Local: Barco Iaraçu (espaço restaurante, UFPA)
- Imersão num solo vivo – uma abordagem lúdica
Horário: 14h – 16h
Local: UFPA, Bloco G Internacional, Sala 2
- Oficina participativa “Painel da bioeconomia”
Horário: 16h – 17h30
Local: Barco Iaraçu (espaço restaurante, UFPA)
- Povos indígenas e floresta amazônica: uma aliança essencial contra as mudanças climáticas
Horário: 16h – 18h
Local: Barco Iaraçu (espaço BAR, UFPA)
Sexta-feira, 14 de novembro
- Projeção do filme “Terra Sagrada” e debate
Horário: 9h – 11h30
Local: UFPA, Bloco G Internacional, Sala 2
Segunda-feira, 17 de novembro
- Palestras e mesas-redondas: Mecanismos financeiros, satélites e algoritmos – inovações para manter a floresta de pé
Horário: 9h – 11h30
Local: UFPA, Sala H1
Macron no barco
O presidente da França, Emmanuel Macron, visitou na última quinta-feira (6) a Caravana Iaraçu, em sua primeira agenda oficial em Belém. O reitor da UFPA, Gilmar Pereira da Silva, junto da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, Luciana Santos, recebeu o presidente na Maloca da UFPA.
Os representantes da expedição apresentaram um panorama das pesquisas realizadas durante o percurso da caravana para o presidente Emmanuel Macron, que cumprimentou autoridades do Institut de Recherche pour le Développement (IRD), integrantes da Caravana Iaraçu e representantes da juventude que participam de ações científicas e interculturais a bordo da embarcação.
“O presidente aprovou e gostou. Fizemos a apresentação de vários projetos realizados aqui na Amazônia e na África, mostrando as colaborações que o IRD pode trazer à Amazônia”, afirma Jean Michel Martinez, diretor de pesquisa do IRD.
Serviço
Programação da Caravana Iaraçu
Local: UFPA, Campus Guamá, Belém (PA).
Data: 10 a 17 de novembro.Programação completa no perfil do IRD no Instagram: @ird.brasil
