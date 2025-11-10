Caravana Iaraçu atraca em Belém e promove ciência e debates sobre o clima; veja a programação

Após sair do Amazonas, a Caravana Fluvial Científica e Intercultural Iaraçu atracou no porto da Universidade Federal do Pará (UFPA), em Belém, representando a cooperação científica ambiental entre Brasil e França. A iniciativa realizará atividades científicas e formativas voltadas às mudanças climáticas e à proteção do meio ambiente entre os dias 10 e 17 de novembro, na UFPA. A programação é aberta ao público e pode ser acessada no perfil do Instagram do IRD.

A embarcação saiu de Manaus no dia 28 de outubro e chegou no dia 4 de novembro a Belém. No percurso, a caravana parou em cidades como Itacoatiara, Parintins, Óbidos, Santarém, Monte Alegre, Almeirim, Gurupá e Breves. O projeto visitou comunidades ribeirinhas para fortalecer o diálogo entre ciência e comunidades tradicionais, além de coletar dados ao longo do percurso.

O objetivo da caravana é promover o desenvolvimento de tecnologias e de pesquisas científicas sobre as mudanças climáticas, com o intuito de fornecer conhecimentos úteis para a comunidade científica e à população. Dessa forma, são realizadas conexões e parcerias com pesquisadores e organizações para intensificar as pesquisas e inovações tecnológicas.

“Aqui estamos tendo a possibilidade de compartilhar o conhecimento, fazer contatos, estabelecer conexões e trazer visibilidade para a comunidade científica franco-brasileira”, relata a professora e pesquisadora Lucilene Bandeira.

Lucilene Bandeira, professora e pesquisadora (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

O projeto é promovido pelo Instituto Francês de Pesquisa para o Desenvolvimento (IRD), em parceria com a Embaixada da França no Brasil, o Centro Franco-Brasileiro da Biodiversidade Amazônica (CFBBA), a Universidade Federal do Pará (UFPA), a Universidade Federal do Amazonas (Ufam), o CNPq, a Capes e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

A equipe é formada por pesquisadores, professores, autoridades e representantes de organizações da sociedade civil que estão dispostos a promover o debate sobre a defesa das florestas tropicais e o enfrentamento das mudanças climáticas. Durante a estadia em Belém, dezenas de pessoas participam do projeto, sendo cerca de 50 fixas, além de grupos de pesquisadores que atuam de forma temporária, segundo Lucilene Bandeira.

Programação

A iniciativa promove várias atividades que serão realizadas durante a COP 30 entre os dias 10 e 17 de novembro, exceto nos dias 15 e 16 de novembro. Os interessados terão acesso a seminários, debates, exposições e outras ações sobre mudanças climáticas e meio ambiente. A programação será realizada dentro do barco e em salas espalhadas pela UFPA. Confira a programação completa:

Segunda-feira, 10 de novembro

OCARA em rede Amazônia

Horário: 9h – 13h

Local: Barco Iaraçu (espaço BAR, UFPA)

Assinatura do acordo de cooperação ANA/IRD/SGB

Horário: 10h30

Local: Barco Iaraçu (espaço BAR, UFPA)

Diversificação produtiva das populações tradicionais da Amazônia: exemplo do açaí e da criação de abelhas para maior resiliência climática

Horário: 14h – 16h

Local: UFPA, Bloco G Internacional, Sala 2

Hidrologia do Espaço

Horário: 15h – 16h

Local: Barco Iaraçu (espaço restaurante, UFPA)

Crise climática: qual o futuro dos rios no mundo?

Horário: 16h – 18h

Local: Barco Iaraçu (espaço BAR, UFPA)

Terça-feira, 11 de novembro

Exposição Terra-Mar

Horário: 8h – 12h

Local: Barco Iaraçu (espaço BAR, UFPA)

Redes Amazônicas: a Amazônia como uma vasta teia de relações

Horário: 9h – 12h

Local: Barco Iaraçu (espaço restaurante, UFPA)

Seminário Arbovirose e populações amazônicas: preparação e resposta

Horário: 10h – 13h

Local: UFPA, Bloco G Internacional, Sala 2

Direito internacional ambiental

Horário: 10h – 13h

Local: UFPA, Bloco J, Sala J1

Transição ecológica e justiça ambiental: interlocução de saberes

Horário: 14h – 16h

Local: UFPA, Bloco G Internacional, Sala 2

Construindo de uma maneira diferente: a Guiana Francesa, fonte de materiais sustentáveis

Horário: 14h – 16h

Local: Barco Iaraçu (espaço BAR, UFPA)

Bioeconomia amazônica

Horário: 16h – 17h30

Local: Barco Iaraçu (espaço restaurante, UFPA)

Quarta-feira, 12 de novembro

Mesa-redonda sobre ciência, tecnologia e bioeconomia

Horário: 8h30 – 9h30

Local: Barco Iaraçu (espaço restaurante, UFPA)

Por uma ética da pesquisa transformadora: dez anos de cooperação franco-brasileira na Amazônia

Horário: 10h – 11h30

Local: NAEA/UFPA

Projeto Diagnóstico e Apoio ao Artesanato Indígena Potiguara: resultados parciais

Horário: 10h – 11h30

Local: Barco Iaraçu (espaço restaurante, UFPA)

Formar, compreender, agir: a educação no centro da transição climática

Horário: 10h30 – 12h

Local: Barco Iaraçu (espaço BAR, UFPA)

Lançamento do Atlas cidadão: consolidando a agricultura familiar do Planalto Santareno

Horário: 11h30 – 13h

Local: NAEA/UFPA

Do digital ao local: participação cidadã e políticas climáticas

Horário: 13h – 15h

Local: UFPA, Bloco G Internacional, Sala 5

Um só mundo, uma só saúde: territórios e saberes diante das epidemias

Horário: 14h – 16h

Local: UFPA, Bloco I, Sala I1

Enfrentando as mudanças climáticas e a degradação ambiental em territórios fronteiriços

Horário: 14h – 18h

Local: UFPA, Bloco J, Sala J1

Ameaça das arboviroses

Horário: 15h30 – 17h

Local: UFPA, Bloco G Internacional, Sala 2

Quinta-feira, 13 de novembro

Enfrentando as mudanças climáticas e a degradação ambiental em territórios fronteiriços

Horário: 8h – 12h

Local: UFPA, Bloco J, Sala J1

Olhares cruzados sobre o açaí: Guiana Francesa e Pará

Horário: 9h – 11h30

Local: Barco Iaraçu (espaço restaurante, UFPA)

Sessão de jogo “Palmeira Babaçu”

Horário: 9h – 12h

Local: Barco Iaraçu (espaço BAR, UFPA)

Documentos históricos e conflitos socio-territoriais na Amazônia

Horário: 9h30 – 12h30

Local: UFPA, Bloco G Internacional, Sala 2

Projeção do filme “Biodiversidade e sociedades na Amazônia contemporânea”

Horário: 13h30 – 15h

Local: Barco Iaraçu (espaço BAR, UFPA)

Exibição do documentário “O mundo que ainda não foi”

Horário: 14h – 15h30

Local: Barco Iaraçu (espaço restaurante, UFPA)

Imersão num solo vivo – uma abordagem lúdica

Horário: 14h – 16h

Local: UFPA, Bloco G Internacional, Sala 2

Oficina participativa “Painel da bioeconomia”

Horário: 16h – 17h30

Local: Barco Iaraçu (espaço restaurante, UFPA)

Povos indígenas e floresta amazônica: uma aliança essencial contra as mudanças climáticas

Horário: 16h – 18h

Local: Barco Iaraçu (espaço BAR, UFPA)

Sexta-feira, 14 de novembro

Projeção do filme “Terra Sagrada” e debate

Horário: 9h – 11h30

Local: UFPA, Bloco G Internacional, Sala 2

Segunda-feira, 17 de novembro

Palestras e mesas-redondas: Mecanismos financeiros, satélites e algoritmos – inovações para manter a floresta de pé

Horário: 9h – 11h30

Local: UFPA, Sala H1

Macron no barco

O presidente da França, Emmanuel Macron, visitou na última quinta-feira (6) a Caravana Iaraçu, em sua primeira agenda oficial em Belém. O reitor da UFPA, Gilmar Pereira da Silva, junto da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, Luciana Santos, recebeu o presidente na Maloca da UFPA.

Os representantes da expedição apresentaram um panorama das pesquisas realizadas durante o percurso da caravana para o presidente Emmanuel Macron, que cumprimentou autoridades do Institut de Recherche pour le Développement (IRD), integrantes da Caravana Iaraçu e representantes da juventude que participam de ações científicas e interculturais a bordo da embarcação.

“O presidente aprovou e gostou. Fizemos a apresentação de vários projetos realizados aqui na Amazônia e na África, mostrando as colaborações que o IRD pode trazer à Amazônia”, afirma Jean Michel Martinez, diretor de pesquisa do IRD.

Jean Michel Martinez, diretor de pesquisa do IRD (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

Serviço

Programação da Caravana Iaraçu

Local: UFPA, Campus Guamá, Belém (PA).

Data: 10 a 17 de novembro.Programação completa no perfil do IRD no Instagram: @ird.brasil