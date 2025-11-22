Estrangeira cai em bueiro em festa na ilha de Outeiro

Uma moça, que seria estrangeira, caiu em um bueiro aberto na ilha de Outeiro, próximo a praia da Brasília. O acidente teria ocorrido próximo a praia da Brasília, em Outeiro, onde estaria ocorrendo uma festa na noite de sexta-feira (22).

Um vídeo mostra outros jovens resgatando a moça de dentro do bueiro. A jovem consegue ser resgatada totalmente suja e molhada, mas aparentemente sem ferimentos graves. No vídeo é possível ouvir outras mulheres espantadas com o acontecimento e pedindo ajuda para os homens.

"Meu Deus! Meu Deus! Ela caiu aí! Ajuda! Ajuda!", fala uma observadora. No vídeo, uma legenda escrito "Perdi as contas de quantas pessoas já caíram" indica que os acidentes são comuns por causa do bueiro aberto.

O porto da praia da Brasília, na ilha de Outeiro, recebeu dois cruzeiros internacionais que hospedaram delegações da COP 30.