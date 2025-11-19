Capa Jornal Amazônia
Após fala sobre Belém, chanceler diz que Lula 'aceitará' que Alemanha é um dos países mais bonitos

Merz tenta reduzir tensão após fala sobre a capital paraense e afirma esperar nova conversa com Lula durante a cúpula do G20

Hannah Franco
fonte

Após críticas por fala sobre Belém, Merz cita “boa conversa” com Lula (Flickr/Isabel B./COP30)

As declarações do chanceler alemão Friedrich Merz sobre Belém continuam repercutindo internacionalmente. Nesta quarta-feira (19/11), Merz tentou reduzir a tensão provocada por sua fala da semana passada e afirmou que Lula “aceitará” que a Alemanha é “um dos países mais bonitos do mundo”. Ele disse esperar uma conversa “sem constrangimentos” com o presidente brasileiro durante a cúpula do G20, na África do Sul.

Durante o encontro com o primeiro-ministro da Suécia, Merz disse ter enviado “cordiais saudações” a Lula por meio do ministro alemão do Meio Ambiente, Carsten Schneider, que conversou com o presidente brasileiro na tarde de hoje.

“Tivemos, em Belém, um ótimo encontro pessoal. Hoje à tarde houve uma conversa entre o ministro alemão do Meio Ambiente, Carsten Schneider, e o presidente Lula. Pedi a ele que transmitisse minhas cordiais saudações ao presidente. Presumo que teremos mais uma boa conversa na África do Sul, sem qualquer peso ou constrangimento. Eu disse que a Alemanha é um dos países mais bonitos do mundo, e acho que provavelmente o presidente Lula também aceitará isso”, disse o chanceler.

O que aconteceu

A declaração ocorre após Merz ter feito uma comparação depreciativa entre Brasil e Alemanha em um discurso no Congresso Alemão do Comércio, na última semana. Ele citou sua visita a Belém dias antes para destacar qualidades da Alemanha.

No evento, Merz afirmou que perguntou a jornalistas que o acompanhavam no Brasil se alguém gostaria de permanecer no país, e que ninguém levantou a mão.

"Senhoras e senhores, nós vivemos em um dos países mais bonitos do mundo. Perguntei a alguns jornalistas que estiveram comigo no Brasil na semana passada: 'Quem de vocês gostaria de ficar aqui?' Ninguém levantou a mão. Todos ficaram contentes por termos retornado à Alemanha, na noite de sexta para sábado, especialmente daquele lugar onde estávamos".

Porta-voz diz que não haverá desculpas

Nesta quarta-feira, o porta-voz do governo alemão, Stefan Kornelius, informou que Merz não irá se desculpar pelo comentário. Ele afirmou que o chanceler não expressou “desagrado” ou “repulsa” pela cidade e disse que suas palavras foram interpretadas “de maneira distorcida”.

Kornelius destacou que a viagem ao Pará deixou em Merz uma “impressão muito positiva” e reforçou que o Brasil segue como principal parceiro geoestratégico da Alemanha na América do Sul. Segundo ele, o comentário se referia ao cansaço da delegação após um voo noturno e uma agenda intensa em Belém.

O porta-voz também afirmou que, ao dizer que a Alemanha é “um dos países mais bonitos do mundo”, Merz não fez um julgamento depreciativo sobre o Brasil. Kornelius reforçou que “o Brasil certamente também está entre os países mais bonitos do mundo”. Questionado sobre possíveis impactos diplomáticos, ele descartou qualquer consequência.

Palavras-chave

Friedrich Merz

chanceler da alemanha

COP 30

presidente lula
Belém
