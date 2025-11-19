'Defendeu a dignidade de Belém', diz Hana Ghassan sobre censura do Senado a chanceler alemão

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, se pronunciou nas redes sociais nesta quarta-feira (19) em apoio à decisão do Senado, que aprovou na terça-feira (18) um voto de censura ao chanceler alemão Friedrich Merz após declarações consideradas xenofóbicas sobre a cidade de Belém.

A proposta de censura foi apresentada pelo senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) e recebeu apoio de parlamentares como Randolfe Rodrigues (PT-AP) e Davi Alcolumbre (União-AP).

VEJA MAIS

Em publicação, Ghassan elogiou a postura dos senadores e reforçou a necessidade de defesa da capital paraense. “Parabenizo a atitude firme e soberana dos senadores que aprovaram o Voto de Censura às declarações preconceituosas do chanceler alemão Friedrich Merz contra Belém. A Casa fez o que é correto: defendeu a dignidade de Belém, a capital do Brasil. Não podemos aceitar críticas que visam desqualificar nossa cidade, que neste momento cumpre tão bem a missão de sediar a COP 30 pra mais de 60 mil pessoas. O repúdio do Senado deve ser ecoado por outras instituições. Belém merece respeito!”

A medida será enviada ao governo da Alemanha como manifestação oficial do Senado brasileiro.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia