Lula e Helder Barbalho inauguram ponte que liga o Pará ao Tocantins

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador do Pará, Helder Barbalho, inauguraram nesta terça-feira (18) a ponte sobre o Rio Araguaia, ligando os municípios de São Geraldo do Araguaia (PA) e Xambioá (TO). Com 2.010 metros de extensão, a estrutura se torna um novo marco logístico para a região Norte e integra o corredor da BR-153, rota estratégica para transporte de cargas e deslocamento populacional.

A obra recebeu investimentos de R$ 232,3 milhões, sendo R$ 28,8 milhões provenientes do Novo PAC. A ponte substitui o serviço de travessia por balsa, que atualmente pode custar mais de R$ 300 por viagem. Com a mudança, o governo espera reduzir despesas com transporte, ampliar a segurança viária e acelerar o escoamento da produção agropecuária e industrial dos dois estados.

VEJA MAIS

A cerimônia contou também com a presença do governador do Tocantins, Laurez Moreira, do ministro dos Transportes, Renan Filho, do diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Fabrício Galvão, além de autoridades estaduais e municipais. Segundo o governo federal, a estrutura deve contribuir para impulsionar o desenvolvimento regional e ampliar a integração logística entre Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia