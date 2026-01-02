Capa Jornal Amazônia
Política

Política

Moraes libera visitas dos filhos a Bolsonaro sem aval prévio

A decisão também fixa o limite de dois familiares por dia, com a determinação de que os encontros ocorram separadamente

Estadão Conteúdo
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decidiu, nesta sexta-feira, 2, flexibilizar as regras para visitas familiares ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), dispensando a exigência de autorização prévia para a entrada dos filhos.

Com validade permanente, o despacho autoriza os encontros com Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Carlos Bolsonaro (PL-SC), Jair Renan Bolsonaro (PL-SC) e Laura Bolsonaro, a caçula do ex-presidente.

As visitas estão restritas às terças e quintas-feiras, entre 9h e 11h, com duração máxima de 30 minutos. A decisão também fixa o limite de dois familiares por dia, com a determinação de que os encontros ocorram separadamente.

Na prática, os horários já vinham sendo utilizados, mas cada visita precisava ser analisada e liberada individualmente pelo ministro. No mês passado, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro obteve autorização nos mesmos termos.

Bolsonaro voltou à Polícia Federal na quinta-feira, depois de passar uma semana internado para a realização de procedimentos médicos. Ele cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão, imposta por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes.

Palavras-chave

BOLSONARO/PRISÃO/STF/VISITAS/AUTORIZAÇÃO/AUSÊNCIA/FILHOS/LIBERAÇÃO
