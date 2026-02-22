Zema publica vídeo com críticas a atuação de Toffoli e Moraes no Master e marca ato na Paulista

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), publicou vídeo na noite deste domingo (22) com críticas aos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, principalmente pela atuação no Banco Master, e convocou manifestação na avenida Paulista no próximo domingo (dia 1º).

"Por que tem tanta pressão para parar a investigação do Banco Master?", pergunta Zema no início do vídeo, destacando que o Brasil virou a "farra dos intocáveis". "São os que mandam, mas não prestam contas, são os que julgam, mas não podem ser julgados, são os que vivem acima da lei."

No vídeo de pouco mais de um minuto, Zema questiona a atuação de Toffoli no caso Master. "O Toffoli já saiu do caminho. Mas como é que alguém vai julgar um banco do qual ele mesmo era sócio?", pergunta o governador mineiro, questionando ainda como um ministro que sempre viveu de salário público arruma dinheiro para ser sócio de um resort de luxo. "A conta, a gente sabe, não fecha."

Zema também cita Moraes ao mencionar "autoridade com contrato de R$ 129 milhões", por conta de serviços do escritório de advocacia da esposa do ministro, Viviane Barci, acertados com o Banco Master.

Zema diz ao final do vídeo que a primeira chance de resolver as coisas com os "intocáveis" no Brasil foi na Operação Lava Jato. "O Brasil foi para a rua, o povo pressionou, nós acreditamos. Mas no fim, anularam tudo e a farra continuou", afirma Zema. "Agora a história se repete, mas agora pode ser diferente."