Alepa realiza sessão especial em homenagem aos 20 anos da Abrajet Pará

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) realiza nesta segunda-feira (23/2), às 14h, uma Sessão Especial, em homenagem aos 20 anos de fundação da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo – Seccional Pará. A proposição é do deputado estadual Fábio Freitas, que destaca a importância da entidade e do jornalismo especializado na promoção e valorização do turismo paraense ao longo de duas décadas de atuação.

​Durante a cerimônia, serão homenageados associados da Abrajet/PA, em reconhecimento à contribuição de cada profissional para o fortalecimento do turismo no Estado. A solenidade também contará com a entrega da homenagem “Amigo da Abrajet Pará”, destinada a personalidades indicadas pelos próprios associados, como forma de reconhecimento a parceiros que colaboram com a entidade e com o desenvolvimento do setor turístico.

​Entre os nomes confirmados para receber a honraria está o jornalista Cristian Emanuel, do Grupo O Liberal, destacado por sua atuação na comunicação e no incentivo à divulgação das potencialidades do Pará. E o prefeito de Portel, Paulo Ferreira, e o secretário de Turismo do município, Idinor Ferreira Oliveira.

​A programação inclui ainda uma projeção fotográfica organizada pelo repórter fotográfico e fotógrafo, que apresentará uma coletânea de imagens turísticas do Pará. Entre os profissionais estão Everaldo Nascimento, Ray Nonato, Fernando Passarinho, Jaime Souza, Adriano Nascimento, Wilson Soares, Celso Lobo, Fabio Contente e Francisco Chagas.

A presidente da Abrajet Pará, jornalista Isa Arnour, a Sessão Especial marca um momento histórico para a instituição. “Celebrar 20 anos da Abrajet Pará dentro da Assembleia Legislativa é um reconhecimento à trajetória construída com dedicação e compromisso. Essa homenagem reafirma o papel essencial do jornalismo de turismo na construção de uma imagem positiva do Pará, valorizando nossas riquezas culturais, naturais e humanas para o Brasil e o mundo”, destacou Isa Arnour.

​A Sessão Especial deverá reunir jornalistas, autoridades, representantes do setor turístico e convidados, consolidando-se como um marco comemorativo das duas décadas de atuação da Abrajet Pará em defesa do turismo e da comunicação especializada no Estado.