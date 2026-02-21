Capa Jornal Amazônia
Tabata Amaral e João Campos se casam em cerimônia com Alexandre de Moraes e Alckmin

Estadão Conteúdo

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), e a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) se casaram neste sábado, 21, em Pernambuco.

"Com a bênção de Deus e abraçados pelo amor de nossas famílias e amigos, damos hoje o primeiro passo na construção da nossa família. Viva o amor!", escreveu o casal nas redes sociais.

A cerimônia foi realizada na Capela de São Benedito, na Praia de Carneiros, e contou com a presença de diversas autoridades de Brasília, como o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB).

A presença de Moraes na festa ocorre em um momento de crise do STF, na esteira das investigações do Banco Master e da deflagração de uma operação contra auditores fiscais sob suspeita de vazamento de informações de ministros da Corte.

A operação foi determinada por Moraes após a revelação de que sua mulher, a advogada Viviane Barci de Moraes, tinha um contrato de serviços jurídicos com o Banco Master. Ela também compareceu à festa.

Ministros do governo Lula naturais de Pernambuco também participaram, como o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

