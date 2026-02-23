Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

'Não sou carnavalesco', diz Lula sobre críticas a desfile de escola de samba

Segundo o presidente, o enredo foi uma homenagem à saga de sua mãe e não cabia a ele dar palpite sobre o desfile

Redação O Liberal com informações da AE

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou neste domingo (22) que não é "carnavalesco" ao ser questionado sobre as críticas de evangélicos e católicos. A polêmica envolveu a ala "famílias em conserva" do desfile da Acadêmicos de Niterói, escola de samba que o homenageou este ano.

Durante entrevista coletiva em Nova Délhi, na Índia, Lula afirmou: "Eu não sou carnavalesco. Eu não fiz o samba-enredo. Não cuidei dos carros alegóricos. Eu fui apenas homenageado em uma música maravilhosa."

O presidente explicou que o enredo da escola de samba foi uma homenagem à saga de sua mãe. Ele ressaltou que não lhe cabia dar palpite sobre o desfile, apenas aceitar a homenagem.

Lula fala sobre a homenagem à mãe

"Foi uma pena que a minha mãe já tivesse morrido e não ouvisse a música. A música é, na verdade, uma homenagem à minha mãe", disse o petista. A declaração reforça o caráter pessoal da homenagem.

As informações foram divulgadas pelo jornal O Estado de S. Paulo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LULA/CARNAVAL/RIO/ESCOLA/HOMENAGEM
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

BRASIL

'Não sou carnavalesco', diz Lula sobre críticas a desfile de escola de samba

Segundo o presidente, o enredo foi uma homenagem à saga de sua mãe e não cabia a ele dar palpite sobre o desfile

23.02.26 7h43

Zema publica vídeo com críticas a atuação de Toffoli e Moraes no Master e marca ato na Paulista

22.02.26 22h12

decisão

Fachin arquiva ação sobre suspeição de Toffoli em caso Master

O Master foi liquidado em novembro do ano passado pelo Banco Central (BC) e é investigado por fraudes de R$ 12 bilhões.

22.02.26 19h42

POLÍTICA

Alepa realiza sessão especial em homenagem aos 20 anos da Abrajet Pará

A proposição é do deputado estadual Fábio Freitas, que destaca a importância da entidade e do jornalismo especializado na promoção e valorização do turismo paraense ao longo de duas décadas de atuação

22.02.26 12h40

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

NO CARNAVAL

Nikolas Ferreira diz que acionará MP contra Lula; Rogério Marinho prepara ação

Segundo o parlamentar, a apresentação configurou "propaganda eleitoral antecipada"

16.02.26 16h38

'a arte não é para os covardes'

Janja reage a rebaixamento da Acadêmicos de Niterói, que levou enredo sobre Lula à Sapucaí

A Acadêmicos de Niterói terminou o carnaval de 2026 na última colocação do Grupo Especial

19.02.26 13h58

Economia

Seduc anuncia concurso público com duas mil vagas para professores e cargos administrativos

Hana Ghassan divulgou em suas redes sociais a seleção para professores e cargos administrativos com cotas raciais

04.02.26 21h44

JUSTIÇA ELEITORAL

Ministro André Mendonça anula julgamento do TRE-PA e mantém indefinição sobre cassação de Beto Faro

TSE anula decisão do TRE-PA sobre cassação de Beto Faro por voto duplo

19.02.26 20h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda