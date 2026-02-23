'Não sou carnavalesco', diz Lula sobre críticas a desfile de escola de samba

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou neste domingo (22) que não é "carnavalesco" ao ser questionado sobre as críticas de evangélicos e católicos. A polêmica envolveu a ala "famílias em conserva" do desfile da Acadêmicos de Niterói, escola de samba que o homenageou este ano.

Durante entrevista coletiva em Nova Délhi, na Índia, Lula afirmou: "Eu não sou carnavalesco. Eu não fiz o samba-enredo. Não cuidei dos carros alegóricos. Eu fui apenas homenageado em uma música maravilhosa."

O presidente explicou que o enredo da escola de samba foi uma homenagem à saga de sua mãe. Ele ressaltou que não lhe cabia dar palpite sobre o desfile, apenas aceitar a homenagem.

Lula fala sobre a homenagem à mãe

"Foi uma pena que a minha mãe já tivesse morrido e não ouvisse a música. A música é, na verdade, uma homenagem à minha mãe", disse o petista. A declaração reforça o caráter pessoal da homenagem.

As informações foram divulgadas pelo jornal O Estado de S. Paulo.