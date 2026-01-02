STF marca audiência de custódia de Filipe Martins para esta sexta-feira (2)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), marcou para 17h desta sexta-feira, 2, a audiência de custódia de Filipe Martins, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele foi preso hoje em Ponta Grossa (PR), onde já cumpria prisão domiciliar.

Em 29 de dezembro, Moraes havia determinado que a defesa de Martins esclarecesse em até 24 horas uma possível violação das medidas cautelares impostas no âmbito da ação penal sobre a tentativa de golpe.

O ministro alega que Martins acessou seu perfil no LinkedIn, naquele mesmo dia, para buscar perfis de terceiros, descumprindo a proibição de acesso a redes sociais determinada por Moraes.

Em explicação a Moraes, a defesa de Martins disse que ele não usou a rede social nem fez publicações. Os advogados afirmaram que o perfil está sob controle deles para preservar provas, organizar informações relevantes ao processo e auditar os históricos digitais.

Martins foi condenado pelo Supremo em 16 de dezembro a 21 anos e 6 meses de prisão por cinco crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado entre 2022 e 2023.