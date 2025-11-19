Helder Barbalho parabeniza Senado por censura a chanceler alemão após falas sobre Belém

O governador do Pará, Helder Barbalho, usou as redes sociais nesta quarta-feira (19) para elogiar a decisão do Senado Federal, que aprovou, na terça-feira (18), um voto de censura ao chanceler alemão Friedrich Merz após declarações consideradas xenofóbicas sobre a cidade de Belém.

A proposta de censura foi apresentada pelo senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) e recebeu apoio de parlamentares como Randolfe Rodrigues (PT-AP) e o presidente da casa, Davi Alcolumbre (União-AP). Em sua manifestação, Helder destacou a importância de defender a imagem da capital paraense, que recebe a COP 30.

“Como governador, saúdo a decisão do Senado, que aprovou nesta terça (18) o voto de censura às declarações preconceituosas do chanceler alemão Friedrich Merz sobre Belém. Nossa capital, que acolhe a COP 30 com responsabilidade e hospitalidade para mais de 60 mil participantes, merece respeito. A manifestação de repúdio seguirá ao governo da Alemanha pelo Itamaraty, reafirmando a defesa da nossa cidade e da nossa gente”, declarou o governador.

O que disse o chanceler?

Durante um evento em Berlim, Friedrich Merz, afirmou que jornalistas que acompanharam a conferência “ficaram felizes” por deixar Belém e retornar à Europa. Segundo ele, ao perguntar quem gostaria de permanecer na capital paraense após a COP, “nenhum levantou a mão”. As declarações repercutiram negativamente entre parlamentares, autoridades e representantes da Amazônia.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia