Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

COP 30: o que já mudou e o que ainda falta avançar na Amazônia?

COP 30 reposiciona Belém como fronteira sustentável, aponta economista, mas desafios de financiamento persistem

Jéssica Nascimento
fonte

O maior avanço foi reposicionar a Amazônia como ativo estratégico para atrair investimentos da economia verde, avalia economista (Foto: Bruno Cecim / Agencia Para / Arquivo O Liberal)

A realização da 30° Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) em Belém, primeira cidade amazônica a sediar a conferência climática da ONU, já apresenta impactos econômicos concretos.

Para o economista André Cutrim, o principal avanço foi o reposicionamento da Amazônia como ativo estratégico, capaz de atrair investimentos voltados para a economia verde."A COP em Belém ajudou a consolidar a região como espaço decisivo para novos mercados de carbono, bioeconomia, tecnologias de monitoramento ambiental, economia florestal, turismo sustentável e cadeias produtivas de baixo impacto", afirma. 

VEJA MAIS 

image Lula retorna a Belém para avançar nas negociações climáticas; veja a agenda
Ao longo do dia, Lula participa de encontros com diferentes grupos de negociação da COP 30

image O que está em jogo com a ida de Lula à COP 30 nesta quarta-feira (19)?
Presidente chega a Belém para liderar os debates finais da conferência, em meio a negociações globais e expectativa sobre o papel do Brasil no combate ao clima

Segundo ele, empresas, governos e organismos internacionais passaram a enxergar a Amazônia não apenas como área de preservação, mas como uma nova fronteira econômica baseada em inovação e sustentabilidade."A Amazônia deixou de ser vista somente sob a ótica da conservação e passou a ser reconhecida como potencial produtivo, capaz de gerar riqueza com uso responsável dos seus recursos naturais", completa.

O segundo impacto destacado por Cutrim diz respeito à movimentação direta na economia local. A chegada de delegações internacionais, jornalistas, equipes técnicas e turistas impulsionou setores como hospedagem, alimentação, transporte, eventos e comércio. "Esse movimento ampliou a arrecadação, estimulou novos negócios e impactou setores tradicionalmente menos favorecidos da economia local", explica.

Ele aponta ainda que o evento abriu portas para empreendedores amazônicos dialogarem com o mercado global. "A COP gerou oportunidades para que nossos empreendedores apresentassem produtos, serviços e projetos a mercados internacionais", diz.

Apesar dos resultados positivos, o economista alerta que o próximo passo é garantir a continuidade dos ganhos. Ele ressalta que sem políticas estruturantes e investimentos permanentes, os efeitos econômicos da COP podem ser temporários. "Belém e a Amazônia precisam consolidar uma estratégia de longo prazo para transformar o impulso econômico da COP em investimentos contínuos em bioeconomia, inovação ambiental, cadeias produtivas regionais e formação de mão de obra qualificada", afirma.

Cutrim avalia que o evento contribuiu para fortalecer um arcabouço institucional e regulatório que pode viabilizar a transição climática global. No entanto, destaca que o financiamento ainda é insuficiente. "A COP 30 estabeleceu as bases e as regras do jogo, mas ainda não assegurou os recursos, o ritmo e a equidade necessários para que a economia global cumpra os limites climáticos do século XXI", conclui.

Principais conclusões econômicas da COP 30 em Belém

• Amazônia reposicionada como ativo estratégico global;

• Impulso econômico imediato com delegações e turistas;

• Abertura de mercados para negócios amazônicos;

• Necessidade de políticas permanentes e financiamento estável;

• Bases da transição climática reforçadas, mas execução ainda incerta.

 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

COP 30

negociações
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda