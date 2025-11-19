Lula retorna a Belém para avançar nas negociações climáticas; veja a agenda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chega a Belém nesta quarta-feira (19) para o nono dia de negociações da 30° Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em um momento decisivo das tratativas climáticas. A presença do chefe do Executivo busca reforçar o protagonismo brasileiro nas discussões sobre financiamento, adaptação e metas globais de redução de emissões, além de intensificar o diálogo com países emergentes, União Europeia, sociedade civil e setor produtivo.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Senado aprova voto de censura contra chanceler alemão]]

Ao longo do dia, Lula participa de encontros com diferentes grupos de negociação da COP 30, todos acompanhados por autoridades brasileiras diretamente ligadas à agenda climática. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, integra todas as reuniões, ao lado do presidente da COP 30, embaixador André Aranha Corrêa do Lago, e do secretário de Clima e Energia do Itamaraty, Maurício Lyrio. A diretora-executiva da conferência, Ana Toni, também participa de todas as agendas reservadas.

À tarde, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, se junta à equipe no encontro com lideranças indígenas e da sociedade civil. Já a reunião com o setor produtivo contará ainda com a presença do governador do Pará, Helder Barbalho, e do ministro das Cidades, Jader Filho, além de representantes da indústria, da agricultura e de governos locais.

Agenda

10h20 – Chegada à Base Aérea de Belém

10h40 – Deslocamento ao Parque da Cidade

11h – Reunião com ministros do grupo negociador dos países emergentes

12h – Reunião com ministros do grupo negociador da União Europeia

13h15 – Almoço privado

15h – Reunião com ministros dos grupos negociadores da África e dos Pequenos Estados Insulares

16h – Encontro com sociedade civil e povos indígenas

17h – Reunião com setor produtivo e entidades subnacionais

18h – Entrevista coletiva à imprensa (a confirmar)

19h05 – Partida de Belém para Brasília

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia