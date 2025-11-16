Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: paraenses aproveitam domingo e lotam praias de Outeiro para ver transatlânticos

Movimento intenso neste domingo (16) teve filas e areia tomada por banhistas em busca de fotos das embarcações

Hannah Franco
Praias de Outeiro lotam com curiosos para ver transatlânticos atracados (Reprodução/Redes Sociais)

A movimentação foi grande nas praias de Outeiro neste domingo (16/11). Desde cedo, moradores e visitantes aproveitaram o dia de sol para ir às praias do distrito e ver de perto os dois transatlânticos que estão atracados no porto desde o início de novembro. As embarcações funcionam como hotéis durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30).

Na Praia da Brasília, onde a vista para os navios é uma das mais procuradas, o fluxo foi grande durante toda a tarde. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver filas para entrar na praia e a areia completamente ocupada por cadeiras, barracas e banhistas em busca de fotos dos navios.

Por causa da grande procura, a Prefeitura de Belém orientou que os visitantes priorizem áreas seguras da orla, como a Praia da Brasília e a Praia do Amor, e evitem regiões de barranco.

Transatlânticos movimentam a ilha

Os navios MSC Seaview e Costa Diadema, vindos da Europa, chegaram a Outeiro no início de novembro e vêm chamando a atenção desde então. Além de servir como hospedagem para participantes da COP30, as embarcações têm atraído moradores, curiosos e turistas que se deslocam até a orla apenas para ver o tamanho dos navios.

Mesmo com o acesso restrito aos hóspedes, é possível observar e fotografar os transatlânticos bem de perto a partir das praias.

Com a COP30 em andamento, a expectativa é de que o movimento continue nos próximos dias, enquanto as embarcações permanecem atracadas no distrito.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

outeiro

transatlânticos

cruzeiros

cop 30

Belém
