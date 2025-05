Governo federal investe R$ 263 milhões no fretamento de transatlânticos para COP 30

A cidade de Belém se prepara para ser uma grande anfitriã durante a COP 30 (Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas), em novembro deste ano. São esperadas 50 mil pessoas para o evento, e, entre as saídas para aumentar a capacidade de acomodações da capital paraense, o governo federal definiu a utilização de transatlânticos para abrigar as delegações.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou para o Grupo Liberal, com exclusividade, na última quinta-feira (30.4), que o Governo vem trabalhando em muitas frentes para garantir o sucesso da COP 30. “A principal delas está relacionada ao incremento no números de leitos. Na semana passada, anunciamos um investimento de R$ 263 milhões, com o fretamento de dois navios, aumentando apenas nessa ação a oferta de seis mil novos leitos.

Celso Sabino complementou: “o contrato de garantia de solução de hospitalidade prevê o uso de navios como alojamento temporário, com capacidade para atender delegações internacionais, representantes de países em desenvolvimento e equipes do Secretariado da ONU para Mudança do Clima".

Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) preventivo será formalizado nos próximos dias

O ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou, também: "Nós, do Ministério do Turismo, juntamente com Ministério da Justiça e a Secretaria Extraordinária para a COP30 (SECOP), estamos definindo os principais pontos do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) preventivo que será assinado nos próximos dias com as plataformas e demais meios de hospedagem de Belém”, destacou Sabino.

O documento, disse o ministro, vai nortear e certificar as melhores práticas nas relações de hospedagem durante a realização da COP30.O foco, afirmou ele, é garantir “a segurança jurídica, transparência e respeito aos direitos dos consumidores e prestadores de serviço".

"Vamos coibir os abusos. Tenho certeza que faremos a maior COP de todos os tempos. Será um marco. Será a COP que sairá do papel e irá para a prática, diretamente do maior bioma e da maior floresta tropical do mundo", disse o ministro do Turismo.

Anúncios na plataforma Airbnb crescem mais de 120 vezes para novembro

Procurada pela reportagem do Grupo Liberal, a Plataforma Airbnb informou que, de novembro de 2023 a março de 2025, os anúncios de acomodações na plataforma na região de Belém tiveram um aumento significativo: de 1 mil anúncios para quase 5 mil anúncios, o que representa cerca de 15 mil leitos. Já as buscas para estadias durante novembro de 2025, período do evento, cresceram mais de 120 vezes na comparação com o ano anterior.

Para chegar aos números, a Airbnb informou que tomou como base "as buscas feitas no primeiro trimestre de 2025, com check-ins previstos para novembro de 2025 em Belém, e as buscas feitas no primeiro trimestre de 2024, com check-ins previstos para novembro de 2024 em Belém”.

Ainda segundo a empresa, a parceria para fortalecer o turismo e o desenvolvimento econômico em preparação para a COP30, em Belém, começou entre o Governo do Pará e a Airbnb em novembro de 2023.

Cidade já tem 35 mil leitos disponíveis, diz governo federal

Na última terça-feira (29.4), o secretário-extraordinário para a COP 30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima), Valter Correia, disse que Belém avança na garantia de leitos para o evento global, e já supera mais de 35 mil unidades de leitos.

Correia assinalou que a ampliação nas ofertas de hospedagem é fruto do esforço conjunto entre os governos federal e estadual, a prefeitura de Belém e o setor hoteleiro da cidade.

Belém vai receber o evento da ONU, de 10 a 21 de novembro, e vem ampliando a estrutura de hospedagem para receber delegações internacionais, com expectativa de ultrapassar 50 mil acomodações até novembro.

Os investimentos na estrutura de hospedagem incluem os navios de cruzeiros, hotéis e aluguéis por temporada. A meta é ultrapassar 50 mil acomodações, número de turistas esperados para o evento, até novembro.