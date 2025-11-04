Navios de cruzeiro chegam a Belém para hospedagem de delegações da COP 30; veja fotos
Transatlânticos MSC Seaview e Costa Diadema já estão no Terminal de Outeiro
Os navios de cruzeiro que vão ser utilizados como hotéis para hospedar delegações participantes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climática (COP 30) já estão em Belém. Na manhã desta terça-feira (4/11), os navios MSC Seaview e Costa Diadema chegaram ao Porto de Outeiro. Conforme informações divulgadas anteriormente pelo governo federal, juntos, os dois transatlânticos terão capacidade para mais de 6 mil pessoas, em cerca de 3,9 mil cabines.
"Eles chegaram! Os navios que vão virar hotéis flutuantes da COP30 já estão aqui no nosso Pará! Vão receber delegações e participantes do mundo inteiro. Belém tá pronta pra acolher o planeta — com o nosso jeito alegre, hospitaleiro e cheio de orgulho de ser paraense!", escreveu a vice-governador Hana Ghassan em suas redes sociais.
