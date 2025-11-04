Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Navios de cruzeiro chegam a Belém para hospedagem de delegações da COP 30; veja fotos

Transatlânticos MSC Seaview e Costa Diadema já estão no Terminal de Outeiro

O Liberal
fonte

Navios que vão hospedar participantes da COP 30 já estão em Belém (Foto: Carmem Helena)

Os navios de cruzeiro que vão ser utilizados como hotéis para hospedar delegações participantes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climática (COP 30) já estão em Belém. Na manhã desta terça-feira (4/11), os navios MSC Seaview e Costa Diadema chegaram ao Porto de Outeiro. Conforme informações divulgadas anteriormente pelo governo federal, juntos, os dois transatlânticos terão capacidade para mais de 6 mil pessoas, em cerca de 3,9 mil cabines. 

VEJA IMAGENS 

Cruzeiros no Porto de Outeiro

"Eles chegaram! Os navios que vão virar hotéis flutuantes da COP30 já estão aqui no nosso Pará! Vão receber delegações e participantes do mundo inteiro. Belém tá pronta pra acolher o planeta — com o nosso jeito alegre, hospitaleiro e cheio de orgulho de ser paraense!", escreveu a vice-governador Hana Ghassan em suas redes sociais. 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cop 30

navios

cruzeiros

porto de outeiro
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda