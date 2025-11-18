Além de namorados, traficante e 'advogata' presa com drogas são primos
A mulher foi detida com drogas e armas em veículo de luxo; traficante "Bora" continua foragido da polícia
A advogada Jessica Castro Carvalho, de 30 anos, conhecida como "Advogata", foi presa por envolvimento em um relacionamento com o traficante Wesley Raphael Godeiro Vasconcelos da Silva, conhecido como "Bora", de 33. O criminoso, ligado ao grupo Comboio do Cão, está foragido após quebrar a tornozeleira eletrônica.
A descoberta do envolvimento entre Jessica e "Bora" ocorreu durante investigações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). O relacionamento é considerado relevante também pelo fato de eles serem primos de segundo grau.
"Bora" é procurado por crimes graves, incluindo tentativa de homicídio e tráfico de drogas. A advogada permanece detida na carceragem do Departamento de Polícia Especializada enquanto a PCDF investiga os detalhes da ligação entre ambos.
Detalhes da investigação policial
Dentro da investigação, o relacionamento e o envolvimento familiar são pontos apurados. Fotos do casal em momentos de lazer, como passeios de barco no Lago Paranoá e registros com buquês de rosas, circularam na internet, gerando repercussão.
O romance entre a advogada e o traficante teve início em 2020. Naquele período, "Bora" era procurado por homicídio qualificado na região de Planaltina.
Histórico criminal de "Bora"
O suspeito, Wesley Raphael Godeiro Vasconcelos da Silva, possui uma ficha criminal extensa. As ocorrências foram registradas na área da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), localizada na mesma unidade onde a advogada foi presa.
- 2013: preso por tentativa de homicídio;
- 2016: nova prisão por tráfico de drogas;
- Responde ainda por outra tentativa de homicídio, posse de entorpecente e receptação.
Em 10 de novembro, ocorreu sua prisão mais recente, ao confrontar policiais do 20° Batalhão de Polícia Militar (BPM). Na abordagem, o criminoso e comparsas dispararam contra a guarnição e fugiram, mas drogas foram confiscadas no local.
A prisão da advogada Jessica Castro
A advogada Jessica Castro Carvalho foi detida por equipes do 20° BPM e da Patamo dentro de um carro de luxo. No veículo, policiais encontraram diversos materiais ilícitos:
- Vários tabletes de substâncias análogas a skunk;
- Um pacote contendo comprimidos de ecstasy;
- Uma pistola 9 mm com 31 cartuchos;
- Munições de diferentes calibres.
Jessica possui mais de 1,5 mil seguidores na internet, onde exibe sua rotina profissional e pessoal. Em suas redes, ela compartilha desde visitas à Polícia Civil e prática esportiva até competições de fisiculturismo e fotos com armas de grosso calibre.
Em uma de suas publicações, a advogada escreveu: "A prisão não afeta apenas quem está atrás das grades; atinge todos ao redor. A cadeia é um fardo compartilhado."
Averiguações e posicionamentos sobre o caso
A 6ª Delegacia de Polícia verifica a origem das drogas e armas apreendidas no veículo e a possível ligação da advogada com organizações criminosas, como o Comboio do Cão. A OAB-DF, em comunicado oficial, informou que acompanha o caso e tomará providências para investigar eventuais problemas ético-disciplinares em um processo sigiloso.
Após a divulgação das fotos nas redes sociais, o advogado da suspeita se manifestou. Ele afirmou que as fotos foram tiradas antes de qualquer pendência judicial de Wesley Raphael, e que Jéssica e "Bora" são primos de segundo grau, o que justificaria a proximidade. O advogado confirmou ainda que o relacionamento amoroso realmente existiu.
A advogada detida alegou não ter envolvimento com os materiais encontrados no carro, afirmando que seu veículo teve uma pane mecânica momentos antes da abordagem. A polícia busca esclarecer a extensão do envolvimento de Jéssica Castro de Carvalho no esquema, seja ele familiar, afetivo ou criminal.
(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)
