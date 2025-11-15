Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

'Advogata' é presa com drogas e armas dentro de carro; saiba quem é

Nas redes, mulher exibe sete especializações, rotina profissional, igreja e até campeonatos de fisiculturismo; ela foi detida na última quinta

O Liberal

Jéssica Castro de Carvalho, de 30 anos, foi presa em flagrante na noite da última quinta-feira (13), no Paranoá (DF), por suspeita de tráfico de drogas. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a advogada transportava entorpecentes, munições e uma arma de fogo de uso restrito em seu veículo. A abordagem foi feita por agentes do 20º BPM e do Patamo.

Durante a ação, a suspeita chorou ao ser detida e foi conduzida à 6ª Delegacia de Polícia. As investigações buscam agora identificar a origem do material apreendido e apurar possíveis conexões com organizações criminosas.

Imagem profissional nas redes contrasta com prisão

Nas redes sociais, onde reúne mais de 1.500 seguidores, Jéssica se apresenta como advogada com sete especializações, incluindo Lei de Drogas e Violência Doméstica. Em seu perfil, compartilha a rotina entre o trabalho, visitas à Polícia Civil, vida religiosa e participação em campeonatos de fisiculturismo.

O conteúdo das redes sociais, no entanto, contrasta com o cenário da abordagem. No carro em que ela estava, a PM encontrou:

  • 26 munições calibre 9 mm (CBC);
  • 5 munições calibre .380 (CBC);
  • 1 pistola Glock G19, calibre 9 mm, com carregador de capacidade estendida (Nº AAHR424);
  • porção de pó branco semelhante a entorpecente;
  • tabletes que se parecem com substância entorpecente;
  • saco plástico contendo diversos comprimidos roxos que aparentam ser ecstasy;
  • passaporte brasileiro;
  • 1 caderno/agenda de anotações, cor roxa, com registros diversos.

Defesa alega que veículo com material ilícito era emprestado

Em nota enviada à imprensa, a defesa de Jéssica afirmou que ela usava um carro emprestado por um cliente no momento da abordagem. Segundo os advogados, o veículo próprio da suspeita apresentou problemas mecânicos enquanto ela se dirigia para atender uma ocorrência jurídica.

“A Dra. Jéssica não tinha qualquer conhecimento de que havia ilícitos no interior do veículo emprestado, nem possuía meios razoáveis para suspeitar dessa situação”, diz a nota. A defesa reforça que a prisão ocorreu exclusivamente por conta do material encontrado no carro e que não há, até o momento, provas de envolvimento com atividades criminosas.

A equipe jurídica informou que entrará com pedido de habeas corpus para que a advogada responda ao processo em liberdade. “Ela é ré primária, não tem periculosidade concreta demonstrada e deve prevalecer a presunção de inocência assegurada constitucionalmente”, finalizou.

OAB acompanha o caso

A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal (OAB-DF), informou que está acompanhando o caso e que irá apurar possíveis consequências ético-disciplinares. O procedimento correrá sob sigilo, conforme determina a legislação.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

fatalidade

Homem morre eletrocutado ao tentar pegar manga em árvore

Segundo informações preliminares, o acidente aconteceu quando ele entrou em contato com uma fiação elétrica

15.11.25 21h55

flagrante

'Advogata' é presa com drogas e armas dentro de carro; saiba quem é

Nas redes, mulher exibe sete especializações, rotina profissional, igreja e até campeonatos de fisiculturismo; ela foi detida na última quinta

15.11.25 21h46

sequestro

Jovem é sequestrada no lugar da tia e usada como isca por ex-companheiro

Durante o sequestro, o homem entrou em contato com a ex-companheira e exigiu que ela fosse ao seu encontro

15.11.25 21h37

POLÍCIA

Suspeito de matar vice-presidente da Fiepa chega a Belém e é encaminhado à SEAP

Fernando foi preso na tarde de quarta-feira (12), por volta das 14h, na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Anita Garibaldi, em Joinville.

15.11.25 18h51

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

flagrante

'Advogata' é presa com drogas e armas dentro de carro; saiba quem é

Nas redes, mulher exibe sete especializações, rotina profissional, igreja e até campeonatos de fisiculturismo; ela foi detida na última quinta

15.11.25 21h46

fatalidade

Homem morre eletrocutado ao tentar pegar manga em árvore

Segundo informações preliminares, o acidente aconteceu quando ele entrou em contato com uma fiação elétrica

15.11.25 21h55

Tristeza

Corpos de mãe e bebê que morreram em acidente na BR-316 são liberados

Ainda não há informação para qual cidade os corpos foram levados

19.08.21 14h33

VIOLÊNCIA SEM LIMITE

Jovens são obrigadas a cavar a própria cova antes de serem executadas

As garotas, de 16 e 17 anos, teriam sido vítimas de uma guerra entre facções criminosas

22.03.21 22h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda