Motociclista é atingida por carro na avenida Centenário, em Belém

Uma motociclista foi atingida por um carro na tarde desta quinta-feira (8), na avenida Centenário, em Belém. O acidente ocorreu por volta das 13h e foi registrado por câmeras de segurança.

A vítima seguia pela via quando foi atingida por um carro que tentava fazer uma conversão. Com o impacto, ela foi arremessada a vários metros do local da colisão. O veículo ainda avançou pela pista arrastando a motocicleta.

Até o momento, não há informações sobre o motorista envolvido no acidente. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.