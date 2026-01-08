Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Funcionário é preso pelo desvio diário de carne de açougue em Santa Bárbara

Desvio de funcionário totalizaria 200 mil reais; o suspeito roubava todos os dias 50 Kg de carne

O Liberal
fonte

Suspeito de desviar carnes de açougue foi preso preventivamente em Santa Bárbara do Pará. (Divulgação Polícia Civil)

Um funcionário de um açougue foi preso pelo desvio de aproximadamente R$ 200 mil em carnes, do município de Santa Bárbara, localizado na Região Metropolitana de Belém. A Polícia Civil do Pará cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um funcionário investigado por furto qualificado em um açougue.

De acordo com as investigações, o suspeito teria se aproveitado da relação de confiança no ambiente de trabalho para desviar, de forma reiterada, aproximadamente 50 quilos de carne por dia, causando um prejuízo estimado em quase R$ 200 mil ao estabelecimento comercial.

Equipes da Delegacia de Polícia de Santa Bárbara do Pará cumpriram a prisão do suspeito investigado pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança. O proprietário do Açougue Central registrou boletim de ocorrência informando que, desde o dia 14 de maio de 2025, tomou conhecimento de reiterados desvios de aproximadamente 50 kg de carne por dia, ocorridos no interior do comércio.

O dono do frigorífico apontou um funcionário como o principal suspeito que estaria se aproveitando da relação de confiança à função que possuia para realizar a venda irregular dos produtos roubados. O ex-funcionário recebia os valores diretamente na conta bancária, por meio de transferências via PIX.

Após a instauração do procedimento investigativo, a Polícia Civil realizou diligências técnicas e documentais, que comprovaram a existência de 146 transferências bancárias diretamente para a conta do investigado. Todas as transferências estavam relacionadas à venda ilícita de carne subtraída do estabelecimento, com estimativa de R$ 200 mil reais.

Diante dos fortes indícios de autoria e de materialidade, bem como a necessidade de assegurar a continuidade das investigações, inclusive para apurar a possível participação de outros envolvidos na ação criminosa, o delegado Ruben Lucchi representou pela prisão preventiva do investigado. A medida foi deferida pelo Juízo de Direitos e Garantias. O suspeito já se encontra à disposição do Poder Judiciário.

