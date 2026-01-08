Homem é baleado durante tentativa de assalto em lotérica no bairro do Marco, em Belém

Na tarde desta quinta-feira (8), por volta das 13h30, um homem foi baleado em uma lotérica localizada no bairro do Marco, na avenida Romulo Maiorana, entre a Travessa Alferes Costa e a Avenida Dr. Freitas.

Segundo informações dos policiais militares que atenderam à ocorrência, o autor do disparo entrou na lotérica com a intenção de assaltar os clientes do local. Ao sair da lotérica, se deparou com outro homem, que supôs ser policial devido ao corte de cabelo. O suspeito disparou contra a vítima e fugiu do local.

O homem baleado foi atendido por uma equipe do Samu e encaminhado ao Hospital Metropolitano, sem risco de morte.

Testemunhas relataram que, após o crime, o autor correu pela Travessa Alferes Costa, onde um carro o aguardava. Ele entrou no veículo e desapareceu do local.

A polícia investiga o caso e busca identificar o autor do disparo. "A Polícia Civil informa que equipes da Divisão de Homicídios foram acionadas para a apuração do caso e identificação dos envolvidos. Perícias foram solicitadas, testemunhas são ouvidas e imagens são analisadas para auxiliar nas investigações", comunicou.