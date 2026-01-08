Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Foragido por homicídio no Pará e na Colômbia morre em confronto com a PM no Tocantins

A intervenção policial ocorreu na noite de quarta-feira (7) no município de Lajeado

O Liberal
fonte

Foragido por homicídio no Pará e na Colômbia morre em confronto com a Polícia Militar no Tocantins. (Foto: Agência Tocantins)

Um paraense identificado como Bruno Henrique Castro Fonseca, de 27 anos, morreu em uma troca de tiros com policiais das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) da Polícia Militar do Tocantins (TO). A intervenção policial ocorreu na noite de quarta-feira (7) no município de Lajeado. Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Tocantins, “o homem morto tinha três mandados de prisão em aberto por crimes de homicídio cometidos no Pará e era procurado pela Justiça”.

Bruno Henrique Costa, conhecido como “Bruno Matador”, era natural de Santarém (PA). No histórico criminal havia uma condenação de 28 anos de prisão por tentar matar outra ex-namorada em 2021, em Santarém, quando a vítima foi baleada no pescoço.

As informações das autoridades são de que o caso foi registrado na 10ª Central de Polícia Civil de Miracema. No Boletim de Ocorrência consta que “um indivíduo identificado como Bruno Henrique Castro Fonseca, de 27 anos, foi a óbito após entrar em confronto com policiais militares que tentaram fazer sua abordagem.

“Segundo relatado, Bruno Henrique efetuou disparos de arma de fogo na região norte de Palmas e em seguida fugiu em uma camionete em direção à cidade de Lajeado. Uma viatura da Polícia Militar tentou fazer a abordagem do mesmo. Ao perceber a aproximação dos policiais, o homem entrou em uma estrada vicinal, já próximo à pedreira de Lajeado. Em seguida, ele desceu do veículo e efetuou disparos contra a guarnição”, diz a nota da Secretaria do Tocantins.

Ainda conforme o detalhamento, os policiais revidaram a injusta agressão e atingiram o suspeito. “De imediato, foi providenciado socorro médico, mas o homem morreu no local. A arma de fogo que o suspeito utilizava, uma pistola calibre 380, foi apreendida com cinco munições deflagradas e foi apresentada na 10ª Central, no momento do registro do Boletim de Ocorrência”, assegura a nota.

Confronto

A Polícia Militar do Tocantins também se manifestou por meio de nota e relatou que as equipes receberam informações sobre disparos de arma de fogo efetuados a partir de uma caminhonete de cor branca.

“Diante da denúncia, os policiais iniciaram diligências pela rodovia no sentido Palmas–Lajeado e, no km 38, identificaram um veículo com características compatíveis às informadas. Ao tentar realizar a abordagem, com o acionamento dos sinais sonoros e luminosos, o condutor desobedeceu às ordens de parada, iniciando fuga em alta velocidade. O acompanhamento prosseguiu até uma estrada vicinal que dá acesso à Pedreira de Lajeado, onde o suspeito desembarcou do veículo portando uma arma de fogo e efetuou disparos contra a equipe policial”, afirma a nota.

Ficha criminal

Após a troca de tiros, os agentes ainda acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Corpo de Bombeiros. “No local, a equipe do Corpo de Bombeiros constatou que o indivíduo já se encontrava sem sinais vitais”, detalha.

“O indivíduo foi identificado como um homem de 27 anos, portador de extensa ficha criminal, como mandados de prisão em aberto pelo crime de homicídio, posse irregular de arma de fogo de uso restrito, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, além de suspeitas de envolvimento em um feminicídio ocorrido na Colômbia, associação para o tráfico e tráfico de drogas no Brasil”, informou a PMTO.

“O veículo utilizado na ação foi apreendido e a ocorrência apresentada à Delegacia da Polícia Civil de Miracema do Tocantins para os procedimentos legais cabíveis.

A Polícia Militar do Tocantins reforça seu compromisso com a legalidade e a proteção do cidadão, agindo sempre com a técnica e a força legal, e necessária para a manutenção da ordem pública”, encerra a nota da PMTO.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

confronto policial

foragido da justiça

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

violência

Mototaxista é morto com tiros no rosto em Icoaraci, em Belém

A vítima correu quando viu os criminosos se aproximarem, mas morreu atingido pelos disparos

08.01.26 22h21

DETIDO

Homem é autuado por suspeita de fraude de consumo energia em fábrica de pescados em Icoaraci

Operação identificou manipulação no medidor e desvio superior a 200 mWh, suficiente para abastecer 1,3 mil casas por um mês

08.01.26 18h31

MORTE

Foragido por homicídio no Pará e na Colômbia morre em confronto com a PM no Tocantins

A intervenção policial ocorreu na noite de quarta-feira (7) no município de Lajeado

08.01.26 17h33

ACIDENTE

Motociclista é atingida por carro na avenida Centenário, em Belém

Vítima foi arremessada por vários metros após ser atingida por um carro que tentava fazer uma conversão; motorista ainda não foi identificado

08.01.26 17h06

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

violência

Mototaxista é morto com tiros no rosto em Icoaraci, em Belém

A vítima correu quando viu os criminosos se aproximarem, mas morreu atingido pelos disparos

08.01.26 22h21

POLÍCIA

Homem é preso por agredir companheira a vassouradas dentro de van em Ananindeua

A mulher disse à Polícia Civil que essa não tinha sido a primeira vez que o suspeito tinha batido nela

08.01.26 9h31

PRISÃO

Casal que matou mulher com 27 facadas na Sacramenta é preso

Os dois foram detidos em flagrante por tráfico de drogas e responderão pelo crime de homicídio

14.10.20 16h57

feminicídio

Lutador preso por matar a esposa estrangulada em Ananindeua alega legítima defesa, diz delegada

O caso ocorreu na tarde de segunda-feira (3), na casa que o casal morava, em Ananindeua

04.04.23 15h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda