Foragido por homicídio no Pará e na Colômbia morre em confronto com a PM no Tocantins

Um paraense identificado como Bruno Henrique Castro Fonseca, de 27 anos, morreu em uma troca de tiros com policiais das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) da Polícia Militar do Tocantins (TO). A intervenção policial ocorreu na noite de quarta-feira (7) no município de Lajeado. Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Tocantins, “o homem morto tinha três mandados de prisão em aberto por crimes de homicídio cometidos no Pará e era procurado pela Justiça”.

Bruno Henrique Costa, conhecido como “Bruno Matador”, era natural de Santarém (PA). No histórico criminal havia uma condenação de 28 anos de prisão por tentar matar outra ex-namorada em 2021, em Santarém, quando a vítima foi baleada no pescoço.

As informações das autoridades são de que o caso foi registrado na 10ª Central de Polícia Civil de Miracema. No Boletim de Ocorrência consta que “um indivíduo identificado como Bruno Henrique Castro Fonseca, de 27 anos, foi a óbito após entrar em confronto com policiais militares que tentaram fazer sua abordagem.

“Segundo relatado, Bruno Henrique efetuou disparos de arma de fogo na região norte de Palmas e em seguida fugiu em uma camionete em direção à cidade de Lajeado. Uma viatura da Polícia Militar tentou fazer a abordagem do mesmo. Ao perceber a aproximação dos policiais, o homem entrou em uma estrada vicinal, já próximo à pedreira de Lajeado. Em seguida, ele desceu do veículo e efetuou disparos contra a guarnição”, diz a nota da Secretaria do Tocantins.

Ainda conforme o detalhamento, os policiais revidaram a injusta agressão e atingiram o suspeito. “De imediato, foi providenciado socorro médico, mas o homem morreu no local. A arma de fogo que o suspeito utilizava, uma pistola calibre 380, foi apreendida com cinco munições deflagradas e foi apresentada na 10ª Central, no momento do registro do Boletim de Ocorrência”, assegura a nota.

Confronto

A Polícia Militar do Tocantins também se manifestou por meio de nota e relatou que as equipes receberam informações sobre disparos de arma de fogo efetuados a partir de uma caminhonete de cor branca.

“Diante da denúncia, os policiais iniciaram diligências pela rodovia no sentido Palmas–Lajeado e, no km 38, identificaram um veículo com características compatíveis às informadas. Ao tentar realizar a abordagem, com o acionamento dos sinais sonoros e luminosos, o condutor desobedeceu às ordens de parada, iniciando fuga em alta velocidade. O acompanhamento prosseguiu até uma estrada vicinal que dá acesso à Pedreira de Lajeado, onde o suspeito desembarcou do veículo portando uma arma de fogo e efetuou disparos contra a equipe policial”, afirma a nota.

Ficha criminal

Após a troca de tiros, os agentes ainda acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Corpo de Bombeiros. “No local, a equipe do Corpo de Bombeiros constatou que o indivíduo já se encontrava sem sinais vitais”, detalha.

“O indivíduo foi identificado como um homem de 27 anos, portador de extensa ficha criminal, como mandados de prisão em aberto pelo crime de homicídio, posse irregular de arma de fogo de uso restrito, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, além de suspeitas de envolvimento em um feminicídio ocorrido na Colômbia, associação para o tráfico e tráfico de drogas no Brasil”, informou a PMTO.

“O veículo utilizado na ação foi apreendido e a ocorrência apresentada à Delegacia da Polícia Civil de Miracema do Tocantins para os procedimentos legais cabíveis.

A Polícia Militar do Tocantins reforça seu compromisso com a legalidade e a proteção do cidadão, agindo sempre com a técnica e a força legal, e necessária para a manutenção da ordem pública”, encerra a nota da PMTO.