Mototaxista é morto com tiros no rosto em Icoaraci, em Belém

Um homem, identificado como Wellington Guilherme Pinheiro, de 28 anos de idade, foi morto com tiros no rosto em Icoaraci na noite desta quinta-feira (8). A vítima era mototaxista.

Ele era conhecido como Guigui pelos colegas de trabalho. Segundo testemunhas, duas motocicletas com quatro ocupantes encostaram próximo de Wellington, na avenida Augusto Montenegro. Os criminosos chamaram por Wellington, que tentou correr pela passagem Brasília.

VEJA MAIS



Os dois garupas das motociclitas estavam armados e correram atrás de Welligton. O primeiro tiro atingiu a vítima, que caiu na passagem Brasília, próximo a um carrinho de lanches.

Os criminosos correram até Wellington e atiraram mais oito vezes. A maioria dos tiros teriam atingido o rosto da vítima, o que caracteriza crime de execução.

De acordo com a Polícia Militar, Wellington já teria respondido por tráfico de drogas, o que poderia indicar um possível acerto de contas. Familiares da vítima apareceram no local do crime e estavam desesperados com a situação.

Amigos relataram, ainda, que Wellington tentava levar uma vida tranquila fora da criminalidade. Ele já trabalhava como mototaxista em um ponto na Augusto Montenegro.

Equipes do 10° Batalhão da Polícia Militar do Pará (10° BPM) estão na área, juntamente com equipes da Divisão de Homicídios da Polícia Civil (PC) e peritos da Polícia Científica do Pará (PCP). Os técnicos realizam o levantamento de provas, como cápsulas de balas.