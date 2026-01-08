Homem é assassinado a tiros em Uruará

Um homem identificado como Danilo Soares Ribeiro foi assassinado a tiros no município de Uruará, no sudoeste do Pará. O crime ocorreu na noite de quarta-feira (7), no cruzamento da Avenida Goiás com a Rua Araguaia, no bairro Jardim Morumbi. De acordo com as informações iniciais, a vítima tinha passagens por suspeita de envolvimento em furtos.

O homicídio ocorreu por volta das 21h40, quando a vítima estava em via pública. As informações policiais indicam que Danilo foi atingido por vários disparos de arma de fogo, principalmente na região da nuca e das costas. No local do crime, os agentes ainda encontraram diversas cápsulas de munições próximas ao corpo. Não há detalhes sobre quem seriam os atiradores ou qual a motivação para o homicídio.

Após a perícia no local, o corpo foi removido e encaminhado ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (IML), em Altamira. Conforme o Portal O Impacto Santarém, a vítima seria uma pessoa conhecida na região justamente pela vida pregressa de passagens pela polícia. Entre os crimes de furtos em que o homem seria suspeito, estariam casos em uma clínica de saúde, uma agência de ônibus, uma barbearia e uma loja de celulares e eletrônicos. No entanto, somente as autoridades poderão confirmar se há ligação entre as investigações e o assassinato de Danilo.

Um inquérito policial foi aberto para apurar as circunstâncias da morte, além de identificar e localizar os assassinos. "A Polícia Civil informa que as circunstâncias do homicídio são apuradas pela Delegacia de Uruará. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações e identificação de envolvidos", comunicou.