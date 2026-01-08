Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Homem é autuado por suspeita de fraude de consumo energia em fábrica de pescados em Icoaraci

Operação identificou manipulação no medidor e desvio superior a 200 mWh, suficiente para abastecer 1,3 mil casas por um mês

O Liberal
fonte

Furto de energia é crime previsto nos termos do Artigo 155 do Código Penal Brasileiro e a pena pode variar de 1 a 4 anos de reclusão. (Divulgação / Ascom Equatorial Energia)

Um homem responsável por uma fábrica de pescados em Icoaraci foi autuado nesta quinta-feira (8) por suspeita de fraudar o consumo de energia elétrica desde 2024. Ele foi conduzido à delegacia para prestar depoimento após a operação realizada pela Polícia Civil e pela Polícia Científica, com apoio técnico da Equatorial Pará.

Durante a inspeção, peritos e agentes constataram que o medidor era manipulado para deixar de registrar o consumo após às 23h. De acordo com o levantamento técnico, o desvio ultrapassava 200 megawatts-hora (mWh) — volume suficiente para abastecer cerca de 1,3 mil residências de baixa renda durante um mês.

O furto de energia, além de ilegal, representa risco de acidentes graves e até fatais. A prática é considerada crime pelo Código Penal, no artigo 155, que equipara energia elétrica a “coisa móvel” para fins de furto, prevendo pena de reclusão e multa.

A Equatorial Pará mantém canais permanentes para que a população possa auxiliar no combate a esse tipo de crime. As denúncias de fraudes e ligações clandestinas podem ser feitas de forma anônima e segura. 

Os clientes podem utilizar a Central de Atendimento pelo número 0800 091 0196, acessar o site oficial da distribuidora ou utilizar o aplicativo da empresa para smartphones. A colaboração da comunidade é essencial para manter a regularidade e a eficiência do sistema elétrico no estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Polícia
