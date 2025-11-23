reta final do enem mobiliza estudantes de belém, ananindeua e marituba

A poucos dias da segunda aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), marcada para os dias 30 de novembro e 7 de dezembro, estudantes de Belém, Ananindeua e Marituba, que farão as provas, intensificam os preparativos. A reta final é decisiva, mas exige equilíbrio entre estudo, descanso e cuidado emocional. É o que explica o professor Leopoldo Moura.

Ele reforçou que o momento deve ser de revisão focada e estratégica, sempre baseada nas habilidades mais recorrentes da prova. O professor lembrou que a primeira aplicação, já realizada, serve como referência importante. "O conselho que eu dou para os alunos é que, nessa reta final, eles têm que revisar os tópicos mais recorrentes. Já tivemos a primeira aplicação, que serve de parâmetro para analisar as habilidades cobradas. O conteúdo pode mudar, mas as habilidades provavelmente serão mantidas”, explicou.

Leopoldo Moura orientou que os estudantes comparem o que caiu na primeira prova com conteúdos que ainda não apareceram, usando isso como guia de estudo. E reforçou: “Agora é ter calma, lembrar dos tópicos mais importantes e fazer a prova com tranquilidade. É preciso fugir da polêmica da primeira aplicação e se concentrar na prova que será feita nos próximos finais de semana".

Principais pontos de atenção na reta final

Docente de Matemática, o professor destacou que, na primeira aplicação, houve forte presença de questões envolvendo análise gráfica. “Foram oito questões de gráficos e tabelas, que são consideradas fáceis. Então, análise de tabela, proporção e escala devem voltar a aparecer”, afirmou. Ele também apontou a importância de revisar geometria plana e espacial, além dos pilares da prova: porcentagem, proporções, operações básicas.

Leopoldo destacou que, neste momento, descanso e estabilidade emocional são tão importantes quanto a revisão. “O aluno deve estudar de forma adequada, mas tem que ter calma para manter a saúde mental. Eles vivenciam alguns problemas da primeira aplicação, e isso mexe com todo mundo”, disse. Ele recomendou separar momentos de lazer no fim de semana, ter apoio da família e cuidar do corpo. “Alimentação equilibrada, sono de qualidade e atividade física fazem diferença. O trabalho do ano inteiro já foi feito. Agora é manter a concentração”, acrescentou.

Ainda segundo o professor, o nível de dificuldade da segunda aplicação deve seguir o padrão da primeira. “Não devem cair os mesmos itens, mas as habilidades serão as mesmas, e o nível de proficiência deve ser semelhante”, observou.

Estudante Giovanna Correa Breda, de 19 anos. “Me sinto muito mais preparada e tranquila", disse (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

Estudante diz estar mais preparada neste ano

A estudante Giovanna Correa Breda, de 19 anos, vive a reta final com mais tranquilidade que no ano passado, quando fez o Enem pela primeira vez. “Me sinto muito mais preparada e tranquila. No ano passado eu tinha que conciliar escola de manhã e cursinho à tarde, todos os dias. Isso afetou muito a minha saúde mental”, contou. Este ano, focada apenas no cursinho, Giovanna conseguiu organizar melhor a rotina e avançar nas áreas em que tinha mais dificuldade. “Evoluí muito em matemática, principalmente em probabilidade. Estou até orgulhosa da minha evolução”, disse.

Ela destacou que encontrou equilíbrio entre estudo e vida pessoal. “Vou para a academia, encontro minhas amigas - nada em excesso. É importante ter esse momento social, não tem como estudar de segunda a domingo sem parar”, disse. Giovanna tenta novamente vaga no curso de Medicina e acredita que o preparo mais leve e estruturado fará diferença na prova.

Apoio da família é essencial

Na reta final, o professor Leopoldo reforçou o papel fundamental da família: “É o momento de estar mais próximo do estudante. Observar a ansiedade, incentivar atividade física, alimentação balanceada e sono adequado. Em termos de conteúdo, tudo já foi feito. Agora eles precisam de tranquilidade". Para ele, os estudantes que cumpriram a rotina ao longo do ano têm motivos para confiar: “Eles perceberam, ao ver a primeira aplicação, que estavam no caminho certo. Na segunda aplicação não será diferente".