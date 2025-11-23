Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Reta final do Enem mobiliza estudantes de Belém, Ananindeua e Marituba

E, nesses dias que antecedem as provas, o professor Leopoldo Moura destaca revisão estratégica e cuidados com saúde mental

Dilson Pimentel
fonte

Professor Leopoldo Moura: “Agora é ter calma, lembrar dos tópicos mais importantes e fazer a prova com tranquilidade" (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

A poucos dias da segunda aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), marcada para os dias 30 de novembro e 7 de dezembro, estudantes de Belém, Ananindeua e Marituba, que farão as provas, intensificam os preparativos. A reta final é decisiva, mas exige equilíbrio entre estudo, descanso e cuidado emocional. É o que explica o professor Leopoldo Moura.

Ele reforçou que o momento deve ser de revisão focada e estratégica, sempre baseada nas habilidades mais recorrentes da prova. O professor lembrou que a primeira aplicação, já realizada, serve como referência importante. "O conselho que eu dou para os alunos é que, nessa reta final, eles têm que revisar os tópicos mais recorrentes. Já tivemos a primeira aplicação, que serve de parâmetro para analisar as habilidades cobradas. O conteúdo pode mudar, mas as habilidades provavelmente serão mantidas”, explicou.

Leopoldo Moura orientou que os estudantes comparem o que caiu na primeira prova com conteúdos que ainda não apareceram, usando isso como guia de estudo. E reforçou: “Agora é ter calma, lembrar dos tópicos mais importantes e fazer a prova com tranquilidade. É preciso fugir da polêmica da primeira aplicação e se concentrar na prova que será feita nos próximos finais de semana".

VEJA MAIS:

image Enem 2025 na Grande Belém tem locais de prova divulgados; saiba como consultar
Cartão de confirmação informa endereço, datas e horários para candidatos de Belém, Ananindeua e Marituba

image Ministro afirma que anulação de questões do Enem visa a 'garantir lisura e isonomia' da prova
Candidatos que fizeram o Enem passaram a denunciar uma suspeita de vazamento da prova

Principais pontos de atenção na reta final

Docente de Matemática, o professor destacou que, na primeira aplicação, houve forte presença de questões envolvendo análise gráfica. “Foram oito questões de gráficos e tabelas, que são consideradas fáceis. Então, análise de tabela, proporção e escala devem voltar a aparecer”, afirmou. Ele também apontou a importância de revisar geometria plana e espacial, além dos pilares da prova: porcentagem, proporções, operações básicas.

Leopoldo destacou que, neste momento, descanso e estabilidade emocional são tão importantes quanto a revisão. “O aluno deve estudar de forma adequada, mas tem que ter calma para manter a saúde mental. Eles vivenciam alguns problemas da primeira aplicação, e isso mexe com todo mundo”, disse. Ele recomendou separar momentos de lazer no fim de semana, ter apoio da família e cuidar do corpo. “Alimentação equilibrada, sono de qualidade e atividade física fazem diferença. O trabalho do ano inteiro já foi feito. Agora é manter a concentração”, acrescentou.

Ainda segundo o professor, o nível de dificuldade da segunda aplicação deve seguir o padrão da primeira. “Não devem cair os mesmos itens, mas as habilidades serão as mesmas, e o nível de proficiência deve ser semelhante”, observou.

image Estudante Giovanna Correa Breda, de 19 anos. “Me sinto muito mais preparada e tranquila", disse (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

Estudante diz estar mais preparada neste ano

A estudante Giovanna Correa Breda, de 19 anos, vive a reta final com mais tranquilidade que no ano passado, quando fez o Enem pela primeira vez. “Me sinto muito mais preparada e tranquila. No ano passado eu tinha que conciliar escola de manhã e cursinho à tarde, todos os dias. Isso afetou muito a minha saúde mental”, contou. Este ano, focada apenas no cursinho, Giovanna conseguiu organizar melhor a rotina e avançar nas áreas em que tinha mais dificuldade. “Evoluí muito em matemática, principalmente em probabilidade. Estou até orgulhosa da minha evolução”, disse.

Ela destacou que encontrou equilíbrio entre estudo e vida pessoal. “Vou para a academia, encontro minhas amigas - nada em excesso. É importante ter esse momento social, não tem como estudar de segunda a domingo sem parar”, disse. Giovanna tenta novamente vaga no curso de Medicina e acredita que o preparo mais leve e estruturado fará diferença na prova.

Apoio da família é essencial

Na reta final, o professor Leopoldo reforçou o papel fundamental da família: “É o momento de estar mais próximo do estudante. Observar a ansiedade, incentivar atividade física, alimentação balanceada e sono adequado. Em termos de conteúdo, tudo já foi feito. Agora eles precisam de tranquilidade". Para ele, os estudantes que cumpriram a rotina ao longo do ano têm motivos para confiar: “Eles perceberam, ao ver a primeira aplicação, que estavam no caminho certo. Na segunda aplicação não será diferente".

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

reta final do enem mobiliza estudantes de belém, ananindeua e marituba

professor leopoldo moura destaca revisão estratégica e cuidados com saúde mental
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Concuros

Pará deve abrir mais de 4 mil vagas em concursos públicos; veja quais são

Seleções incluem oportunidades na SEFA, Seduc, Polícia Científica e outros órgãos, com salários que chegam a R$ 16,6 mil

17.11.25 7h15

Conteúdo de Marca

Quem move Belém: o papel social do ônibus e as histórias de quem mais depende dele

Em Belém, mais de 600 mil pessoas utilizam o sistema de ônibus todos os dias

11.11.25 12h36

COP 30

ONG Mandí promove expedição pelo Rio Tucunduba durante a COP 30 em Belém

Ação destacou a importância das bacias hidrográficas urbanas e discutiu os desafios ambientais da capital paraense

10.11.25 16h05

PEGOU MAL

Agente de cruzeiro da COP reclama de preços de Belém e chama a cidade de 'fim do mundo'

A fala viralizou de forma negativa e gerou reação entre internautas paraenses, que defenderam a cidade e ironizaram a situação

06.11.25 8h59

MAIS LIDAS EM BELÉM

ACIDENTE

Estrangeira cai em bueiro em festa na ilha de Outeiro

Uma moça, que seria estrangeira, caiu no esgoto e foi resgatada com ajuda da população

22.11.25 19h44

BELÉM

Movimento intenso marca manhã de domingo no Aeroporto de Belém após encerramento da COP 30

Apesar da grande quantidade de passageiros, o fluxo ocorria de forma organizada e sem transtornos

23.11.25 12h29

EFEITO DA COP

Aeroporto Internacional de Belém registra longas filas na área de embarque neste domingo pós-COP

O acúmulo de viajantes e o intenso fluxo nos guichês de atendimento provocaram um tempo prolongado nos guichês das companhias aéreas durante a tarde deste domingo (23)

23.11.25 15h39

MEIO AMBIENTE

Sítio na Grande Belém é refúgio para animais silvestres resgatados do tráfico e maus-tratos

O espaço é, hoje, maior mantenedor de fauna silvestre credenciado pelo Ibama na região

23.11.25 11h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda