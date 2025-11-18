Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Pará chevron right

Enem 2025 na Grande Belém tem locais de prova divulgados; saiba como consultar

Cartão de confirmação informa endereço, datas e horários para candidatos de Belém, Ananindeua e Marituba

Hannah Franco
fonte

Enem 2025: veja locais de prova na Grande Belém e saiba como conferir (Foto: Divulgação)

Os locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 para participantes de Belém, Ananindeua e Marituba já estão disponíveis para consulta. As informações constam no cartão de confirmação de inscrição divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Nessas três cidades, as provas foram remarcadas por causa da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (COP30), realizada na capital paraense.

As aplicações ocorrerão em 30 de novembro e 7 de dezembro, datas definidas em razão da logística da conferência. Nas três cidades da Grande Belém, os estudantes seguem em período de férias escolares. Na capital, três escolas estaduais foram transformadas temporariamente em hostels, com beliches instalados no lugar das carteiras e salas adaptadas para funcionar como quartos.

Enquanto isso, participantes de outras 141 cidades do Pará já realizaram o exame nos dias 9 e 16 de novembro, seguindo o calendário aplicado ao restante do Brasil. As provas ocorreram em 86 municípios paraenses, alcançando quase 200 mil inscritos.

Provas seguem mesma ordem aplicada no restante do país

Segundo o Inep, a ordem das provas na região metropolitana de Belém será a mesma já utilizada nacionalmente. A primeira etapa, marcada para 30 de novembro, reunirá questões de linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; além da redação. O segundo dia, em 7 de dezembro, será dedicado às provas de matemática e ciências da natureza.

Até esta terça-feira (18), o Inep ainda não havia informado detalhes adicionais sobre a elaboração específica da prova para Belém, Ananindeua e Marituba, nem o total de inscritos nessas três cidades.

Como consultar o local de prova?

O cartão de confirmação foi divulgado na segunda-feira (17) e traz dados como número de inscrição, datas e horários das provas, além do endereço do local onde o candidato realizará o exame.

A consulta deve ser feita pela Página do Participante, no endereço enem.inep.gov.br/participante, utilizando login gov.br (CPF e senha).

O documento também informa:

  • idioma escolhido para a prova de língua estrangeira;
  • solicitações de atendimento especializado;
  • uso de nome social, quando solicitado.

A apresentação do cartão de confirmação não é obrigatória nos dias de prova, mas o Inep recomenda levar o documento para facilitar a conferência das informações. A orientação também sugere pesquisar o endereço com antecedência, avaliar o tempo de deslocamento e, se possível, simular o trajeto em um domingo.

O órgão reforça que os portões fecham às 13h, e a recomendação é que os participantes cheguem ao local às 12h.

Datas das provas do Enem 2025 na Grande Belém

30 de novembro

  • 45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol)
  • 45 questões de ciências humanas
  • redação

7 de dezembro

  • 45 questões de matemática
  • 45 questões de ciências da natureza
Palavras-chave

Enem 2025

cop 30
Pará
.
