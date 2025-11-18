Enem 2025: três questões são anuladas por similaridades com itens divulgados na internet

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 teve três questões anuladas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), após o órgão analisar relatos de antecipação de itens presentes nas provas e divulgados na internet antes do exame. A decisão foi tomada pela equipe técnica da comissão assessora responsável pela montagem da prova, mas os itens que serão anulados não foram divulgados.

As semelhanças apareceram em questões que circularam nas redes sociais antes da prova de matemática e ciências da natureza, aplicada no último domingo (16). As publicações ganharam força quando vários estudantes começaram a denunciar um possível vazamento antecipado do exame.

VEJA MAIS

Segundo o Inep, foram encontradas “similaridades pontuais” entre questões divulgadas nas redes sociais e itens da prova, embora nenhuma delas coincida integralmente com as apresentadas na edição de 2025. O órgão também analisou as circunstâncias da divulgação e reforçou que o Enem adota a Teoria da Resposta ao Item (TRI), que exige a aplicação de pré-testes com estudantes. Nessa etapa, participantes têm acesso a questões que podem ser aproveitadas em edições futuras do exame.

Cinco dias antes do segundo dia do Enem 2025, o influenciador Edcley Teixeira exibiu em uma live no YouTube ao menos cinco questões muito semelhantes às que apareceriam na prova oficial, algumas com números idênticos aos cobrados dos candidatos. Ele oferece consultoria para vestibulandos e se apresenta como estudante de Medicina da periferia.

Ao ser procurado, Teixeira afirmou que apenas “adivinhou” os itens, sem ter acesso a qualquer vazamento, e disse atuar para “democratizar a educação”. Segundo o portal g1, uma apostila vendida por ele também trazia uma sexta questão semelhante, sobre tijolos. Ele teria baseado suas previsões na memorização de perguntas do Prêmio Capes Talento Universitário, que, segundo afirmou, são usadas como pré-testes para compor futuras edições do Enem.

A Polícia Federal foi acionada para apurar todas as circunstâncias e uma eventual autoria de divulgação das questões em uma possível quebra de sigilo.