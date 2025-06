Suposta carta psicografada de Eliza Samudio revela detalhes chocantes sobre o crime

Uma carta psicografada atribuída à modelo Eliza Samudio tem gerado grande repercussão ao trazer supostos relatos espirituais sobre o brutal assassinato da jovem, em 2010. Eliza morreu aos 25 anos e, segundo confissões de envolvidos, incluindo o ex-goleiro Bruno Fernandes.

Na mensagem recebida por uma médium e divulgada pelo canal O Espiritualista, no YouTube, a suposta carta descreve detalhes do momento do assassinato e até indica onde estaria o corpo da modelo, nunca encontrado pelas autoridades.

O caso Eliza Samudio: o crime que parou o Brasil

Eliza Samudio era atriz e modelo e teve um relacionamento com o goleiro Bruno, que à época defendia grandes clubes do futebol brasileiro. Em 2010, ela desapareceu, e investigações revelaram que foi assassinada por estrangulamento.

Testemunhas relataram que seu corpo foi esquartejado e, segundo boatos, até oferecido como alimento a cachorros. Bruno foi condenado a 17 anos de prisão, enquanto seu comparsa, conhecido como “Bola”, recebeu pena de 22 anos.

Detalhes da carta psicografada

Segundo o canal O Espiritualista, uma médium teria recebido uma carta psicografada com mensagens atribuídas ao espírito de Eliza Samudio. O relato traz descrições perturbadoras sobre os últimos momentos da vítima.

“Foi cruel, foi horroroso. Eu tentava pedir socorro, mas ninguém me ouviu. Meu pescoço doía tanto, apertaram, até faltar oxigênio no meu corpo”, teria dito Eliza na mensagem psicografada.

A carta também menciona a presença de um homem no momento do crime:

“Mas, neste momento, meu espírito saiu imediatamente do corpo. Ficou perto de uma árvore de onde vi tudo o que fizeram comigo. De repente, veio um homem mal-encarado, de pele morena e camiseta vermelha. Naquele dia eu não sabia quem era ele”, diz o texto.

Ainda segundo o relato, os criminosos estariam desorientados após o assassinato, mas planejavam como ocultar o corpo.

“Eu conseguia ver tudo o que faziam comigo, uma sensação que eles tinham de pavor, que não sabiam o que fazer. Pareciam endemoniados. Nunca imaginei do que fossem capazes. Um dizia para o outro como esconder o corpo…”, continua a mensagem.

Por fim, a carta aponta um possível destino para o corpo de Eliza:

“Decidiram me jogar num rio, que lembro nitidamente, um rio fétido. Pegaram uma madeira com fiapos e me bateram muito, até que meu corpo ficasse no fundo. Eles tinham cara de apavorados, mas mesmo assim cometeram o crime. Eu vi tudo, senti tudo”, conclui o relato.

Embora o caso continue sem a localização exata do corpo da vítima, a suposta carta psicografada traz uma nova camada de mistério e emoção a uma das histórias mais chocantes do noticiário policial brasileiro.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)