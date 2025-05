Gaby Amarantos agradece orações e compartilha carta emocionante ao irmão hospitalizado

A cantora paraense Gaby Amarantos emocionou seus seguidores ao agradecer, por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, as mensagens de apoio e orações destinadas ao seu irmão, Gabriel Amarantos. Gaby revelou a delicada situação de saúde enfrentada por Gabriel e compartilhou, p​ela primeira vez, detalhes da rotina do irmão, que é paciente renal crônico.

“Eu quero agradecer a todo mundo que está mandando tantas mensagens de amor e orações pelo meu irmão Gabriel. O Gabriel, ele é um paciente renal crônico e ele já vem passando por diversas imersões em UTIs, ele faz hemodiálise três vezes na semana, ele tem uma vida, uma saúde bem delicada, mas ele é um guerreiro”, afirmou a artista.

Gaby explicou que decidiu tornar pública a situação para acolher outras pessoas que também enfrentam a dor de ver um familiar em estado grave. “Eu quis dividir isso com as pessoas porque eu sei que tem muita gente nessa situação também cuidando de familiares, parentes, amigos em hospitais, e eu quis dividir um pouquinho dessa situação, nunca havia exposto ela pra ninguém, mas achei importante porque eu quero que essas pessoas também se sintam acolhidas”, explicou.

Em seguida, a cantora ressaltou o quanto o apoio recebido tem fortalecido sua família. “Receber o carinho de vocês fortalece muito a gente, a nossa oração é pra que seja feito o melhor pra ele. Então eu tô aqui pra agradecer, pra dizer que a oração de vocês tá fazendo muito bem pra mim e pra toda a nossa família.”

Além do agradecimento, Gaby também publicou um vídeo intitulado Carta para Gabriel, em que expressa, por meio de palavras carregadas de afeto, a intensidade do amor que sente pelo irmão. Em um dos trechos, ela escreve: “Meu gordinho, meu príncipe negro, meu Paysandu doente e meu irmão amado, eu te escrevo essa carta na esperança de gerar uma energia de amor tão poderosa a ponto de te acordar agora. Mas, se eu não for capaz de tal feito, já fico contente em te fazer sentir pelo menos 1,99% do amor tão grande que tem aqui no meu peito pra ti”, iniciou Gaby.

A artista também falou sobre o impacto da condição de saúde na vida do irmão e o quanto deseja vê-lo bem. “Eu sei que, na tua cabeça, brotam pensamentos de preocupação e frustração por tu não poderes mais, por conta da tua condição, fazer tantas coisas que tu já fizestes um dia. [...] E eu nem consigo imaginar como é pra ti viver sem poder correr, andar com firmeza, comer tantas coisas que tu amas e, principalmente, enxergar com nitidez esse mundo tão belo e tão cheio de cores”, declarou a cantora.

Em outro momento da carta, Gaby reafirma a importância de Gabriel para sua vida e reforça seu compromisso com o cuidado familiar. “Tu és o meu irmão amado do coração, tu és o meu potinho de ouro, tu és o meu tudo. [...] Cuidar de ti, pequenozinho, é a minha grande alegria, e eu faço isso com todo o meu amor”, comentou.

A cantora também falou sobre fé e resignação diante da dor. “Tenho conversado muito com Nossa Senhora de Nazaré pra que ela interceda junto a Jesus, pra que seja feito o que for melhor pra ti, meu irmão. Mesmo que isso consista em não te ter mais do meu lado. Eu não aguento mais te ver sofrer e não aguento mais passar por essa dor junto com a nossa família”, entristeceu-se Gaby.

Em sua declaração, Gaby destacou os pequenos momentos de beleza que surgem mesmo em meio à dor. “Mas todo momento nos traz espasmos de flores e de cumplicidade. [...] Porque a beleza da vida é querer viver.”

Ao encerrar a carta, a artista paraense reafirmou seu amor incondicional e seu apoio inabalável. “Eu queria é poder te dar asas pra tu voares pra bem longe da dor. Mas tudo que eu posso te ofertar é a imensidão do meu amor nessa rima bem brega, emocionada. [...] E, aconteça o que acontecer, por ti, nós escolhemos sorrir.”