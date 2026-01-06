Capa Jornal Amazônia
Irmão de Eliza Samudio quebra o silêncio e comenta sobre passaporte encontrado em Portugal

A notícia gerou rápidas especulações e teorias nas redes sociais mesmo após quase 16 anos do crime

Gabrielle Borges
fonte

Brasileiro encontrou passaporte de Eliza Samudio em uma casa em Portugal (Foto: Reprodução | Léo Dias TV via portal O Tempo)

O nome de Eliza Samudio, assassinada em 2010, voltou a causar comoção nas redes sociais na segunda-feira (05), mesmo após quase 16 anos de seu desaparecimento e assassinato.

A repercussão começou após a divulgação de que um passaporte em nome da modelo foi encontrado em uma residência em Portugal. A notícia gerou rápidas especulações e teorias nas redes sociais, fazendo com que familiares revivessem, mesmo após quase duas décadas, algo que continua sendo um tema sensível.

Diante da descoberta, o irmão de Eliza Samudio, Arlie Moura, de 27 anos, decidiu se pronunciar publicamente sobre o assunto. Em entrevista ao jornal O Tempo, ele revelou que a situação causou abalos emocionais profundos. "Mexeu com o psicológico", disse Arlie, que completou: "Deu uma balançada de novo". 

Ele confirmou que o passaporte encontrado realmente pertence à irmã falecida, mas ressaltou que ainda há muitas dúvidas a serem esclarecidas e como o documento foi parar em Portugal. "O passaporte é da Eliza. Agora é preciso investigar se ele foi perdido, se houve roubo ou o que aconteceu", afirmou.

"O motivo de o passaporte estar guardado naquela casa e só agora ser divulgado também precisa ser apurado", afirmou Arlie. Apesar da curiosidade gerada pelo caso, ele não acredita que sua irmã esteja viva. Para ele, as conclusões da polícia sobre o envolvimento do goleiro Bruno são sólidas e convincentes.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

.
