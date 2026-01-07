Jovem morre após janela de ônibus em movimento se desprender em rodovia

A jovem identificada como Renata Yassu Nakama, de apenas 26 anos, morreu nesta segunda-feira (5) após a janela de um ônibus em que ela estava apoiada se desprender no meio do trajeto, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. No momento do acidente, o vidro da janela se soltou e a jovem caiu na Rodovia Doutor Manuel Hipólito Rego, que conecta as cidades de Ubatuba a Bertioga (SP).

Após o episódio que ocorreu no dia 2 de janeiro, a jovem chegou a ficar internada no Hospital de São Sebastião durante três dias, mas infelizmente não conseguiu resistir aos ferimentos e morreu no hospital. O serviço de transporte coletivo de São Sebastião é executado pela Santa Cecília Turismo Ltda (Sancetur), mas a empresa informou que prefere não se manifestar sobre o caso da morte de Renata.

Nota da Prefeitura de São Sebastião

Apesar de a Sancetur não divulgar nenhum comunicado oficial, a Prefeitura de São Sebastião confirmou que a operação, a conduta técnica e o cumprimento rigoroso dos protocolos de segurança são de responsabilidade da empresa. Em nota, a gestão municipal disse que a Sancetur foi notificada e que deveria apresentar os devidos esclarecimentos detalhados e a documentação referente ao acidente.

“A Prefeitura de São Sebastião manifesta profundo pesar pelo falecimento de Renata Yassu Nakama, ocorrido após acidente envolvendo um ônibus do transporte público municipal. Neste momento de dor, a Administração Municipal se solidariza com os familiares, amigos e todos que sofrem com essa irreparável perda, expressando suas mais sinceras condolências”, complementou a prefeitura.

