Paraense morre em grave acidente entre ônibus e caminhão na BR-116, no RS

Uma parense está entre as 11 vítimas fatais do grave acidente registrado na manhã da última sexta-feira (2/1) na BR-116, em Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul. A vítima foi identificada como Jaqueline dos Santos Duarte, de 47 anos, natural de Santarém, no oeste do Pará. Ela viajava em um ônibus intermunicipal ao lado da filha, Rita de Cássia, que ficou ferida, mas sobreviveu.

A confirmação das identidades das vítimas foi feita pela Prefeitura de São Lourenço do Sul, que informou que todos os mortos estavam no ônibus, entre eles o motorista, o cobrador e nove passageiros. O acidente envolveu um ônibus e um caminhão carregado de areia.

De acordo com informações do portal g1, Jaqueline havia se mudado de Santarém para o Rio Grande do Sul em 2020, passando a morar em Pelotas. Professora, ela já havia atuado na escola particular Balão Vermelho e também na Secretaria Municipal de Educação, ainda no Pará. No momento do acidente, mãe e filha haviam saído de Pelotas para passar alguns dias de férias em outra cidade da região sul.

O corpo de Jaqueline foi reconhecido pela filha na manhã deste sábado (3), no Instituto Médico Legal (IML) de Pelotas, e será trasladado para Santarém, onde ocorrerá o sepultamento.

Sobre o acidente

Segundo a Ecovias Sul, concessionária responsável pela BR-116, o acidente aconteceu por volta das 11h20, no quilômetro 491, no sentido Camaquã. O caminhão teria invadido a contramão após ser surpreendido por um congestionamento na rodovia, atingindo frontalmente o ônibus.

Com o impacto, parte da carga de areia invadiu o coletivo, atingindo os passageiros e agravando a gravidade da ocorrência. As equipes de resgate atuaram no local por cerca de cinco horas, com os trabalhos sendo encerrados por volta das 16h38.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que 11 pessoas foram resgatadas com vida do ônibus. Entre os mortos estão o motorista e o cobrador do coletivo, além de nove passageiros. Já o motorista do caminhão sofreu ferimentos leves, foi socorrido e recebeu alta ainda na sexta-feira.