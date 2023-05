Mulher trans é presa suspeita de manter outras transexuais em cativeiro para exploração sexual

Uma mulher trans identificada como Juliana (nome social de David Ferreira Pinto) foi presa na sexta-feira, 26, em Valparaíso, Goiás, suspeita de manter outras transexuais em cativeiro para exploração sexual. Ela estava com mandado de prisão em aberto e era considerada foragida desde a realização de uma operação policial que identificou a casa usada para o cometimento do crime em Valparíso.

Juliana estava escondida em um motel na companha de outra mulher trans, preparando-se para fugir, segundo a 1ª Delegacia de Polícia Civil da cidade goiana ao portal Metrópoles. Denúncias anônimas levaram a polícia até o local.

Juliana é a principal investigada no âmbito da Operação Freedom. Segundo a polícia, ela é apontada como responsável por manter várias transexuais, de outras partes do país. Quando as vítimas chegavam à cidade, a suspeita as trancavam na casa onde ocorreram as buscas, e as mantinha em situação análoga à escravidão.

Vítimas eram agredidas ao tentar deixar a casa. (Divulgação PCGO / Via Metrópoles)

Juliana recolhia documentos das vítimas e, caso alguma delas desejasse deixar o local, as agredia com socos, facadas e puxões de cabelo e usava, inclusive, um taco de beisebol. A PCGO não informou quantas vítimas foram resgatadas.

A investigada aguardará a conclusão das investigações no presídio local.